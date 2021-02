Les concombres de mer pincent «  5 tours Eiffel  » de merde par récif, par an

Les concombres de mer – ces tubes de chair potelés qui scintillent autour du fond de l’océan – ont un talent très spécial: les créatures tubulaires sont des caca d’élite, expulsant collectivement plus de 70000 tonnes (64000 tonnes métriques) de merde de sable de leur fond chaque année.

Ce n’est pas une estimation pour le globe entier; c’est combien concombres de mer caca sur un seul récif de corail , par an. Et même ce nombre énorme peut être une sous-estimation, selon une nouvelle étude publiée le 2 février dans la revue Récifs coralliens .

Dans l’étude, les scientifiques ont étudié les concombres de mer vivant sur Heron Island Reef, un récif de 7,3 miles carrés (19 kilomètres carrés) avec un lagon en son centre, situé à l’extrémité sud de la Grande Barrière de Corail d’Australie. L’équipe a utilisé des drones pour collecter des séquences vidéo autour du bord du lagon, dans des zones peu profondes du récif appelées appartements, puis a compté les concombres de mer capturés par la caméra.

À partir de ces échantillons, ils ont extrapolé que plus de 3 millions de concombres vivent dans toutes les plaines récifales de l’île Heron.

De retour au laboratoire, l’équipe a mené des expériences d’alimentation avec l’espèce de concombre la plus abondante, le concombre de mer noire ou la sucette (Holothurie atra). Ils ont découvert qu’un seul concombre de mer défèque environ 1,3 onces (38 grammes) de merde par jour et produirait donc environ 30,8 livres (14 kilogrammes) de merde par an.

Ainsi, au total, l’armée de 3 millions de concombres de mer calamars vivant sur le récif de Heron Island produit des dizaines de milliers de tonnes de crottes chaque année, un peu plus que la masse des cinq tours Eiffel, ont écrit les auteurs.

Même « c’était une énorme sous-estimation du caca, parce que nous n’avons pas inclus le lagon récifal », l’auteur de l’étude Vincent Raoult, écologiste marin à l’Université de Newcastle, dit dans un tweet . « Imaginez à l’échelle mondiale » la quantité de caca de concombres de mer déversée dans leurs écosystèmes locaux, a-t-il ajouté.

Pourquoi devrions-nous nous soucier de la merde de concombre de mer? Leurs excréments sont essentiels à la santé des écosystèmes océaniques, en particulier des récifs coralliens.

Comme les vers de terre sous-marins, les concombres de mer engloutissent matière organique sur le fond de l’océan, y compris de minuscules morceaux d’algues et de créatures marines, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le processus de digestion décompose cette matière, libérant des sous-produits bénéfiques qui se font caca avec tout sable non digestible que les concombres consomment.

Ces sous-produits comprennent le carbonate de calcium, un ingrédient clé dans la formation des coraux, et l’ammoniac, qui agit comme un engrais et favorise la croissance des coraux. La merde de concombre de mer est également légèrement basique, ce qui signifie qu’elle réduit l’acidité de l’eau environnante; des conditions moins acides aident également les coraux à former leurs squelettes de carbonate de calcium, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

« Les concombres de mer retournent des sédiments, qui peuvent aérer les sédiments et libérer des nutriments (nourriture) à d’autres organismes sur les récifs coralliens », a déclaré l’auteur de l’étude Jane Williamson, écologiste marin et biologiste des pêches à l’Université Macquarie de Sydney, dans un courrier électronique. Si les concombres de mer n’ont pas avalé et fait caca les sédiments, «ces nutriments restent piégés et inutiles pour les autres animaux et plantes».

Malgré leur rôle important dans les écosystèmes récifaux, la surpêche menace les populations d’holothuries du monde entier. Actuellement, sept espèces sont en danger et neuf sont «vulnérables à l’extinction», selon un déclaration de l’Université de Newcastle. « La réduction de la densité signifie que moins de sédiments sont retournés », a déclaré Williamson. En d’autres termes, moins de concombres de mer signifie moins de caca de concombre de mer, ce qui constitue une menace potentielle pour les récifs coralliens.

En partageant leurs nouvelles recherches, l’équipe a constaté que «les gens aiment l’idée que le caca est important», a noté Williamson. « Toutes les personnes merde , alors je suppose que c’est quelque chose à quoi les gens peuvent s’identifier? »dit-elle.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.