La star de Sandman Boyd Holbrook tease les saisons futures tout en décomposant son audition Netflix

Netflix a récemment confirmé les principaux acteurs de leur prochaine adaptation de Neil Gaiman L’homme de sable, révélant que Logan La star Boyd Holbrook jouera The Corinthian. Holbrook a maintenant discuté de son rôle dans l’épopée fantastique de balayage, divulguant quelques détails sur son rôle et le processus d’audition ardu qu’il a traversé pour le gagner.

« Nous sommes en train de faire The Sandman. Nous tournons à Londres. Je joue The Corinthian, qui est l’une des choses les plus cool qui m’est arrivée depuis un certain temps … C’est comme l’une des meilleures bandes dessinées qui ne l’a pas fait a été fait [into a film or TV show]. «

L’une des nombreuses créations cauchemardesques du personnage principal, Dream, The Corinthian est capable de posséder des êtres humains, en les transformant physiquement à sa propre image dans le processus. Tandis que Boyd Holbrook peut au premier abord sembler être un homme ordinaire de la série, The Corinthian utilise des nuances pour cacher l’ensemble le plus terrifiant de dents dentelées à l’endroit où ses globes oculaires devraient être et utilise ses grinceurs pour dévorer les yeux de sa victime. Le personnage a été créé par Gaiman et l’artiste Mike Dreiberg pendant le premier arc de la bande dessinée et est susceptible de jouer un rôle important dans la série.

Les premiers rapports affirmaient que Netflix regardait Les jeux de la faim star Liam Hemsworth ou Choses étranges ‘ Dacre Montgomery pour The Corinthian, mais clairement Holbrook a impressionné lors des auditions, que l’acteur a décrites comme «un long processus».

« J’ai lu le script et ils étaient vraiment catégoriques sur le fait que tout le monde auditionnait, alors je suis entré – ça devait être il y a probablement un an – et puis je n’ai rien entendu avant probablement comme septembre ou quelque chose comme ça. De toute façon c’était un long processus, et la conversation venait juste de commencer et ils voulaient enregistrer à nouveau et ils voulaient que je rencontre Neil, ce qui m’intéressait vraiment de faire et de parler de la façon dont le spectacle allait être fait. «

Il a fallu des années pour une adaptation en direct de L’homme de sable pour se rendre aux écrans, et bien que l’on ne sache pas quels sont les plans à long terme pour la série, Holbrook espère qu’elle se poursuivra bien au-delà de la saison 1.

« Je pense que tout le monde veut que le spectacle continue [beyond Season 1]. Je pense que c’est un contrat standard de sept, cinq ans peu importe. Nous avons parlé de tout cela. Je ne sais pas si tout va bien. Je pense que cela pourrait fonctionner dans différents blocs de temps, mais oui, vous voulez vraiment avoir une sorte d’idée macro de combien de temps quelque chose va durer. Mais je ne veux pas donner les détails de combien de temps. «

L’homme de sable est une série de fantaisie sombre que Netflix décrit comme: « Un riche mélange de mythe moderne et de fantaisie sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués, The Sandman suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a commises au cours de sa vaste existence. «

Le reste de L’homme de sable la distribution principale est composée de Loin de la foule déchainée star Tom Sturridge comme Dream, le seigneur du rêve, Gwendoline Christie (Le Trône de Fer) en tant que Lucifer, Ruler of Hell, Vivienne Acheampong (Les sorcières) en tant que Lucienne, bibliothécaire en chef et gardienne de confiance du royaume de Dream, Charles Dance (Parc Gosford, Le Trône de Fer) comme Roderick Burgess, Charlatan, maître chanteur et magicien, Asim Chaudhry (Les gens ne font rien) comme Abel et Sanjeev Bhaskar (Hier) comme Caïn, la première victime et le premier prédateur, résidents et fidèles sujets du royaume des rêves. Pas de date de première pour L’homme de sable a encore été annoncé par Netflix. Cela nous vient grâce à Collider.

