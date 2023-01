Michelle Yeoh est la première asiatique à être nominée pour la meilleure actrice

L’actrice michelle ouaisqui a ravi les téléspectateurs avec son rôle principal dans »Tout partout tout à la fois », vient d’être nominée pour la meilleure actrice dans un rôle principal pour le prochain Prix ​​Oscarétant la première fois qu’une femme asiatique est nominée dans cette catégorie.

Les nominations pour la 95e cérémonie des Oscars viennent d’être annoncées, avec le film »Everything Everywhere All at Once » faisant sa présence dans plusieurs catégories.

En plus de »Meilleure actrice, » le film a reçu des nominations pour »Meilleur acteur dans un second rôle » pour Ke Huy Quanmeilleure actrice dans un second rôle pour Jamie Lee curtis Oui Stéphanie HsuMeilleur scénario original, Meilleur réalisateur et Meilleur film.

Après l’annonce de sa nomination, Yeoh a déclaré qu’il espérait que cela inspirerait d’autres acteurs asiatiques à poursuivre leurs rêves. »Je pense que ce que cela signifie pour moi, c’est que tous ces Asiatiques diront: ‘Vous voyez, c’est possible. Si elle peut le faire, je peux le faire aussi », a-t-il déclaré.

« C’est la chose la plus importante. Je suis très ordinaire. Je travaille juste très dur. Il y a tellement d’actrices et d’acteurs brillants qui savent qu’ils ont une place à la table. Tout ce qu’ils ont à faire est de trouver une opportunité et d’y arriver, » il a continué.

Depuis sa première, »Everything Everywhere All at Once » a été un succès critique et commercial pour la société de production. A24, le film rapportant un total de 103 millions de dollars dans le monde. Alors que beaucoup s’attendent à ce que l’histoire ait une suite, Yeoh a précédemment déclaré qu’il ne voulait pas de suite.

Cela pourrait également vous intéresser : combien de films James Cameron a-t-il réalisés et quels sont les plus célèbres ?







En la película podemos ver a Yeoh como Evelyn Wang, una inmigrante china-americana, que después de ser llamada a la IRS, descubre que tiene que conectarse con diferentes versiones suyas de universos paralelos, para prever que una versión interdimensional de su hija destruya completamente l’univers.

La prochaine édition des Oscars aura lieu le 12 mars.