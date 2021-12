Entreprise millionnaire : ils ont vendu un article de Game of Thrones pour une grosse fortune

Quoi qu’ils disent vers la fin de jeu des trônes et sa huitième saison au total, force est de constater que la production de Hbo fait à partir du travail de George RR Martin C’est l’un des plus importants de l’histoire de la télévision. Sorti en 2011, il a duré huit ans de diffusions et de spéculations de fans, dont certains avaient déjà lu les livres, d’autres qui ont décidé de les acheter après avoir regardé les épisodes, et qui se sont contentés de voir ce que le petit écran montrait.

Forte du succès qu’elle a connu, cette production de Hbo suscité un fanatisme comparable à celui vu par des œuvres telles que Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Comme c’est souvent le cas avec ces types de passions, collectionner gagne une place très importante. C’est pourquoi de nombreux fans de jeu des trônes Vous ne pourrez pas croire l’objet officiel qui a été vendu pour environ 2,2 millions de dollars, en avril de cette année.

Il s’agit de un oeuf de Fabergé inspiré par le voyage de Daenerys Targaryen qui a été conçu par l’un des artisans de Fabergé, Paul jones, en collaboration directe avec le costumier de la série, Michèle Clapton, et le département des produits de consommation de Warner Bros. L’identité de l’acheteur n’a pas été divulguée, mais Le journaliste hollywoodien a indiqué que l’achat avait été effectué neuf mois avant son achèvement.

« C’est formidable de voir certaines textures des robes de Daenerys, ornements et broderies. C’était excitant de trouver ce processus où nous pouvions vraiment le capturer et l’appliquer à l’œuf. », a-t-il assuré Clapton à Le journaliste hollywoodien. Sur la page officielle de Fabergé Vous pouvez voir une vidéo détaillée de cet œuf, qui regorge de bijoux de valeur, tels que des diamants blancs, des saphirs roses et des rubis. De plus, il peut être ouvert et à l’intérieur se trouve un œuf d’or plus petit qui rend hommage aux trois dragons de jeu des trônes: Drogon, Rhaegal et Viserion.

Maison du Dragon, l’excuse pour voir cette pièce de collection

En 2022 il arrivera Maison du dragon, toujours sans date définie mais avec des chances que ce soit avant la fin du premier trimestre. C’est la première spin-off issue des travaux de George RR Martin qui a été popularisé par Hbo. Il se déroulera 200 ans avant les événements vus dans jeu des trônes. Son lancement aura lieu en parallèle d’une tournée qui aura lieu ce egguf de Fabergé, afin que les fans puissent le voir, mais il n’a pas encore été précisé par quels endroits spécifiques il passera.

