L’épouse de Christopher Plummer: qui est Elaine Taylor?

Le 5 février sera à jamais un triste jour à Hollywood.

L’acteur légendaire Christopher Plummer, connu pour son rôle emblématique dans le film classique Le son de la musique, est décédé à 91 ans.

« Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots », a déclaré le directeur et ami de longue date Lou Pitt dans un communiqué.

«C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes», a poursuivi la déclaration de Pitt. «Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir. Il sera pour toujours avec nous.

Plummer laisse dans le deuil sa fille, Amanda Plummer, et sa troisième épouse, Elaine Taylor, qu’il a épousée en 1970.

Qui est la femme de Christopher Plummer, Elaine Taylor?

Lisez la suite pour savoir ce qu’il faut savoir sur Elaine Plummer, ainsi que des détails sur le mariage de 50 ans de Christopher et Elaine.

Elaine Taylor est la troisième épouse de Christopher Plummer.

Il a été marié pour la première fois à Tammy Grimes de 1956 à 1960. Peu de temps après leur séparation, il s’est réuni avec Patricia Lewis, qu’il s’est marié en 1962. Le couple s’est marié pendant cinq ans et a divorcé en 1967.

Cependant, il semble que la troisième fois ait été le charme de Plummer, qui a épousé Elaine en 1970. Le couple s’est rencontré en 1969 sur le tournage du film, Enfermez vos filles !, et se marient un an plus tard.

Plummer a écrit sur leur romance dans ses mémoires de 2008, En dépit de moi:

« Elaine avait maintenant terminé son rôle dans le film et était sur le chemin du retour à Londres pour un autre engagement – une femme occupée et populaire. Je me sentais absolument vide et aussi découragée que n’importe qui pourrait l’être. Alors qu’elle partait, je lui ai dit qu’elle allait me manquer terriblement et j’ai espéré qu’elle me laisserait la voir à Londres. « Très bien, mais à une condition », prévint-elle, « Que vous réduisiez votre consommation d’alcool. » «

Plummer a également écrit sur le jour de leur mariage dans ses mémoires, qui ont eu lieu le 2 octobre 1970.

« Il [Reverend Moreton] était grand et exceptionnellement beau avec une belle voix parlante, ce qui a fait chanter les couplets et a donné à notre service une romance inattendue … C’était le plus petit et le meilleur mariage jamais », se souvient Plummer.

Elaine Taylor est également actrice.

Bien qu’elle ne soit apparue dans aucune production depuis le film fait pour la télévision de 1992, Jusqu’à ce que la mort nous sépare, elle a eu des concerts d’acteur assez notables dans le passé.

Taylor est apparu dans la série télévisée Le spectacle Lance Percival et Les nouveaux arrivants, et a également eu des rôles notables dans des films comme Casino Royale, Les jeux, et Tout le chemin.

Plummer a remercié Taylor dans son discours aux Oscars 2012.

L’amour que Christopher Plummer avait pour sa femme était évident pour le monde.

Il a remercié Taylor lors de son discours aux Oscars 2012 en acceptant le prix du meilleur second rôle masculin pour son rôle dans le film, Débutants.

L’acteur estimé a crédité Taylor pour « être venu à mon secours chaque jour de ma vie. »

Qu’il repose en paix.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.