Le film Nemesis de Mark Millar obtient une jeune réalisatrice prometteuse pour écrire le scénario

le Némésis le film avance avec Jeune femme prometteuse cinéaste Emerald Fennell. L’écrivain de bandes dessinées Mark Millar, qui a créé et écrit la série de bandes dessinées Nemesis pour Marvel Comics, a annoncé que Fennell avait écrit le dernier scénario du projet à longue gestation. On ne sait pas si Fennell est également destiné à réaliser, et aucun réalisateur n’est officiellement attaché au film pour le moment.

« Émeraude Fennell, qui vient de remporter un Oscar du meilleur scénario pour Jeune femme prometteuse, vient de livrer la dernière version du Némésis scénario, qui est extrêmement cool « , a déclaré Millar au détaillant britannique Forbidden Planet, via Flickering Myth. » Surtout après le développement initial du film par le regretté Tony Scott, qui a établi des idées visuelles incroyables pour le film. «

Némésis est écrit par Mark Millar avec des illustrations de Steve McNiven. La série de six numéros explorée consiste essentiellement en ce concept: « Et si Batman était le Joker? » Il suit Matt Anderson, un justicier incroyablement violent et dangereux qui massacre des milliers de personnes dans sa poursuite de l’inspecteur en chef Blake Morrow – qu’il blâme pour la mort de son père. Comme Bruce Wayne, Matt n’est pas un individu surpuissant, mais utilise plutôt les milliards de dollars hérités de ses parents décédés pour commettre ses crimes.

Un synopsis pour la série de bandes dessinées se lit comme suit: « Némésis est l’histoire d’un homme avec un plan de vengeance! Qui est Nemesis? C’est un fils de privilège, héritier de milliards de ses parents décédés. Il possède une flotte des meilleures voitures et un hangar rempli d’avions, et a d’innombrables gadgets technologiques à sa disposition. Il est le super-vilain ultime qui se bat sans relâche pour une cause nihiliste à laquelle il croit. «

Il y a eu des efforts pour faire un film Nemesis pendant de nombreuses années. À un moment donné, Top Gun Le réalisateur Tony Scott était attaché à la réalisation avant sa mort en 2012. Joe Carnahan et son frère Matthew Carnahan ont écrit plus tard un brouillon du scénario avec Joe destiné à diriger. Il a été annoncé en 2015 que Warner Bros. adapterait le film, mais les mises à jour sur ses progrès stagnent depuis. On ne sait pas combien, le cas échéant, du script des Carnahans a directement été transféré dans le scénario de Fennell.

Ce n’est pas la première adaptation de bande dessinée à venir de Fennell après son travail oscarisé sur Jeune femme prometteuse, qui lui a valu la victoire du meilleur scénario original. En mars, il a également été annoncé qu’elle écrirait un scénario de Zatanna qui se déroulerait dans le DCEU pour Warner Bros.et DC Films. Ce projet n’a pas non plus encore choisi de réalisateur, mais Fennell semblait intéressé par l’idée dans une interview en avril avec Variety.

« C’est tellement excitant. Ce n’est pas du tout une conversation qui a eu lieu, donc je n’ai aucune idée, et aussi, nous sommes encore dans les premiers jours », a déclaré Fennell. «C’est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un moment. J’ai parlé à Bad Robot [Productions], qui sont incroyables. Vous voulez bien comprendre le premier bit, c’est-à-dire le script, avant de penser à autre chose. «

Elle a ajouté: « C’est une chose très spécifique – le monde des films de super-héros est incroyablement excitant, mais c’est aussi un nouveau défi différent. L’essentiel pour moi est de m’assurer que c’est vraiment, vraiment bon. Je suis un fan de genre. Je suis fan de sorcellerie, de magie et de bandes dessinées, et c’est effrayant et intense. «

Tous les deux Zatanna et Némésis n’ont pas encore reçu de dates de sortie officielles, mais avec des scénarios provenant d’un scénariste primé aux Oscars, nous espérons que ces deux projets tant attendus feront enfin un peu de bruit. Cette nouvelle nous vient de FlickeringMyth.

Sujets: Nemesis