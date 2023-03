Les co-animateurs de View réagissent au spécial Netflix de Chris Rock

Comédien controversé Chris Rock est revenu aux yeux du public samedi avec le lancement de son spécial comédie Chris Rock : indignation sélective sur Netflix. Le spécial présentait Rock applaudissant Will Smith presque un an jour pour jour après leur incident aux Oscars de l’année dernière. Pour rappel, Rock avait plaisanté sur Jada Pinkett Smith lors de cet événement, obligeant Will Smith à le gifler sur scène avant de lui crier de ne plus plaisanter sur Jada. Rock a fait du stand-up en tournée mais n’a pas parlé publiquement du fiasco depuis.





En fin de compte, Rock était très sage en se retenant de partager sa version de l’histoire, car cela a conduit à un énorme salaire de Netflix. Répondant à l’émission spéciale sur La vue, les co-animateurs de l’émission ont répondu à la spéciale, Whoopi Goldberg observant qu’il ne semblait pas que Rock ait accepté les excuses de Smith. Ils ont également fait l’éloge de son sens des affaires en tirant le meilleur parti de son histoire grâce à l’émission spéciale Netflix à haut prix.

« Il lui a fallu un an pour répondre », a déclaré Sunny Hostin. « Il a répondu sur une émission spéciale de 40 millions de dollars sur Netflix, ce que je trouve génial. Et c’était sa vérité, c’est ainsi qu’il l’a vécu. »

Alyssa Farah Griffin a ajouté : « Je pensais que Chris Rock avait réussi, je pensais qu’il revenait en balançant … c’était intelligent qu’il ait attendu un an. »

Les co-animateurs ont évoqué certaines des blagues dans lesquelles Rock s’est penché, notamment en se moquant des « enchevêtrements » impliquant le mariage entre Will et Jada. Griffin note qu’elle se sent « dégoûtante » de parler des mariages des autres, bien qu’elle souligne que les Smith ont parlé publiquement de leurs problèmes conjugaux sur Discussion de table rougece qui en fait essentiellement un jeu équitable.

« Ils ont décidé de discuter de leur enchevêtrement à la télévision nationale … ​​Alors il a dit: » Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas en parler, mais vous les avez diffusés pour tout le monde. » Je pensais qu’il avait réussi. »





Chris Rock a gardé le nom de Jada hors de sa bouche, techniquement

Il est difficile d’imaginer que Smith sera ravi de Indignation sélective, mais il pourrait y avoir une doublure argentée ici. Navarro fait l’éloge de Rock pour la façon dont elle a trouvé la spéciale amusante avant de souligner que le comédien a techniquement respecté la demande de Smith de l’année dernière de garder le nom de Jada hors de sa bouche.

« Je pense qu’il a le droit de dire sa vérité », a déclaré Ana Navarro. « Je suis encore plus heureux qu’il gagne de l’argent avec ça. Je pense que le timing a tout à voir avec les Oscars. Ils sont la semaine prochaine et le fait que c’est dans un an. Je pense que le spectacle était drôle comme l’enfer. «

Navarro a ajouté: « Au fait, il a gardé son nom hors de sa bouche. Il l’a appelée toutes sortes d’autres choses, mais il n’a pas dit » Jada « . »

Cela dit, il y a eu des moments qui ont mis Navarro mal à l’aise. Elle a suggéré que plaisanter sur le film de Smith Émancipation allait trop loin, car certains sujets, comme l’esclavage en l’occurrence, devraient être interdits aux comédiens.

« Pour moi, il y a certaines choses qui sont sacrées », dit-elle, bien qu’elle accepte d’être en désaccord avec l’humoriste. « Mais, c’est un comédien, donc on ne sera pas d’accord avec tout, mais rigolez jusqu’à la banque. »

Vous pouvez regarder la répartition complète de La vue dans la vidéo ci-dessous, et vous pouvez diffuser Chris Rock : indignation sélective sur Netflix.