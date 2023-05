Jason Isaacs partage ses réflexions sur le redémarrage de Harry Potter

Des semaines après la confirmation de la prochaine Harry Potter adaptation en série, l’annonce continue de susciter des réactions mitigées de la part des fans, des critiques et même d’anciennes stars de la saga Wizarding World de JK Rowling, principalement parce que cela ne fait que 12 ans depuis la sortie du dernier film de la franchise.





Dans le cadre de la nouvelle stratégie de Warner Bros. Discovery visant à augmenter les bénéfices et à continuer d’ajouter des abonnés à sa plateforme de streaming, David Zaslav a annoncé une série de retombées, de suites et de redémarrages de certaines des histoires les plus populaires qui ont conduit le studio au succès ces dernières années. années. Et les univers de Game of ThronesCC et Harry Potter seront des piliers centraux pour l’avenir de l’entreprise.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le jeune sorcier reviendra avec un nouveau visage dans les années à venir, avec une série originale de Max, le nouveau service de streaming de la société, qui adaptera chacun des sept livres de Rowling en une saison complète pour suivre au plus près le matériel source. Cependant, le public a été surpris par la nouvelle, et beaucoup se sont même prononcés contre l’adaptation.

Lors d’un entretien avec Radio Times, l’ancien Harry Potter étoile Jason Isaacqui jouait le méchant Lucius Malefoy, a partagé ses réflexions sur la série :

« Ce n’est pas plus étrange pour moi que pour tous ceux qui ont vu les films. Il se trouve que je suis aussi dans les films. Ils font un nouveau Spider Man toutes les 15 minutes. Vous savez, il y avait une tonne de choses dans les livres que nous avons laissées de côté … Ouais, c’est un sentiment étrange, mais ce n’est pas plus étrange pour moi que pour n’importe qui d’autre. J’ai hâte de les voir et de voir ce qu’ils font.





Quelles autres histoires de Harry Potter pourraient être adaptées à l’avenir ?

Frères Warner

Après l’échec de Bêtes fantastiquesil est évident que Warner Bros. Discovery a choisi d’adapter la saga originale et de ne pas poursuivre une autre idée dérivée, mais Zaslav a révélé que la série ne serait que le début de la prochaine extension pour le monde sorcier.

En fait, le PDG a déjà dit vouloir s’adapter L’enfant maudit, la pièce qui suit les aventures du fils de Harry, Albus, et du fils de Draco, Scorpius, qui deviennent amis après avoir été sélectionnés ensemble à Serpentard. Pendant des années, les fans ont demandé une émission dérivée centrée sur le père de Harry, James et les Maraudeurs, qui offrira également un regard sur les années de jeunesse de Severus Snape et Lily, la mère de Harry. Une autre série préquelle ou un film que les Potterheads veulent voir est axé sur Tom Riddle avant de devenir Voldemort.

En remontant plus loin dans le passé, un spin-off suivant les fondateurs de Poudlard et la création de la célèbre école est une autre idée que les fans ont jugée intéressante. Lorsque Fantastic Beasts a été confirmé, une saga cinématographique racontant l’histoire du Quidditch a également été annoncée comme étant en développement, mais le projet semble mort, même si Warner Bros. Discovery pourrait le ramener maintenant. Les possibilités sont infinies lorsqu’il s’agit de Harry Potter la franchise.