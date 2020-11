La nouvelle génération de consoles, à gagner: PS5 et Xbox Series X et S pour et contre (Clear X # 116)

La prochaine génération de jeux vidéo est là, et à temps pour la saison des fêtes. Microsoft et Sony se retrouvent dans la confrontation classique de chaque génération de consoles. Le premier, avec deux prétendants, Xbox Series X et Xbox Series S. Le second, avec une nouvelle incarnation, plus sophistiquée que jamais, de sa Playstation classique. À l’extérieur, il ne pouvait pas s’agir de consoles plus différentes. À l’intérieur … ils ont aussi leurs différences.

Poursuivant et affichant un catalogue de centaines de jeux hérités d’autres générations, l’un, avec une télécommande renouvelée et une série de bombes exclusives déjà annoncées sur l’autre, chaque console répond à une manière différente de penser les jeux vidéo. Microsoft et Sony, bien que la puissance de leurs consoles respectives soit comparable, Ils ont choisi cette fois de marcher dans des directions, sinon opposées, alors bien différentes. Et nous avons les clés pour comprendre leurs stratégies.

Pour analyser les forces et les faiblesses de ces nouvelles consoles nous avons deux analystes qui ont testé les consoles à fond au cours des dernières semaines et qu’ils sont très clairs sur ce que chacun peut offrir et quel est le terrain sur lequel il évolue le mieux. Ils sont Juan Carlos Lopez (https://twitter.com/juanklore) et un serveur, Tons de John (https://twitter.com/johntones), accompagné comme toujours aux commandes par Santi Araújo (https://twitter.com/santiaraujo) éditeur chez Genbeta et producteur de ceci et d’autres podcasts de la maison tels que Loop Infinito.

Des temps nouveaux, des temps (technologiquement) sauvages

Peu de choses divisent plus les joueurs que l’avènement d’une nouvelle guerre de console: deux des machines les plus puissantes conçues pour le divertissement sont mesurées en tête-à-tête présentant la technologie, le catalogue et les accessoires. Et la bonne nouvelle est qu’il n’y a souvent pas de gagnant clair. Bien qu’il y ait toujours une machine qui vend plus qu’une autre, les fidèles de chacun d’entre eux savent trouver les forces et les faiblesses de toutes les options qui s’offrent à eux.

Dans ce cas, les différences partent de la même façade: a design différencié, personnel et non sans controverse de par ses lignes et sa taille, celle de la Playstation 5, fait face à la proposition beaucoup plus pratique de Microsoft. Les contrôles imposent également leurs différences: très traditionnels, suivant le style de la Xbox One génial dans le cas de Microsoft Series X, et avec quelques innovations en matière de vibrations et de déclencheurs si l’on parle du DualSense.

Et bien que la puissance et le matériel soient comparables (avec un petit avantage pour la Xbox Series X), il existe également différentes approches de son application. La Xbox Series X et la Series S offrent une expérience consommateur plus fluide et créent un écosystème qui remonte à plusieurs générations, tandis que la Playstation 5 opte pour ce qui a toujours été la grande force de Sony: des jeux exclusifs.

Une génération plus serrée que jamais techniquement et que nous décrivons en détail dans cet épisode de Despeja la X. Puissance ou accessibilité? Le commandement est-il aussi important qu’il y paraît? Qu’en est-il de la rétrocompatibilité, est-ce un élément décisif? Tout cela, avec des avis à la première personne et après avoir bien serré les consoles pendant leurs premières heures de vie.

