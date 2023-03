Hugh Jackman prend du volume avec des repas massifs pour le rôle de Wolverine dans Deadpool 3

Reprendre le rôle du super-héros mutant Wolverine, c’est reprendre du poids pour Hugh Jackman. Parallèlement aux nombreuses heures passées au gymnase, Jackman a également augmenté sa consommation quotidienne de calories pour augmenter encore sa taille. Montrant à quel point il a travaillé dur pour préparer son retour de Wolverine, l’acteur a publié une image sur Twitter révélant les types de repas qu’il mangeait chaque jour.





« Prise de masse », dit Jackman dans le tweet. « Une journée dans la vie. Merci Chef Mario de m’avoir aidé à rester en bonne santé et bien nourri tout en .. Devenant. Wolverine. Encore une fois. »

Jackman mange jusqu’à six repas par jour et, comme le rapporte Variety, il totalise jusqu’à plus de 8 000 calories par jour à ce stade. Cela comprend 2 000 calories de bar noir, 2 100 calories supplémentaires de saumon de Patagonie, deux hamburgers au poulet qui ajoutent 2 000 calories supplémentaires et deux steaks de surlonge nourris à l’herbe, chacun ajoutant encore 1 100 calories chacun.

En janvier, Jackman a parlé de retrouver la forme de Wolverine pour Dead Pool 3 pendant Le Late Show avec Stephen Colbert. Il a dit qu’à ce moment-là, il se préparait à consommer plus de 6 000 calories par jour, notant qu’il avait atteint 4 000 à 5 000 à ce moment-là. Maintenant, il semble que Jackman ait dépassé ce nombre et plus encore.





Hugh Jackman redevient Logan

@RealHughJackman/Twitter

Jackman a catégoriquement nié avoir déjà utilisé des stéroïdes pour jouer à Wolverine dans les films précédents. Ce n’est pas si difficile à croire quand on voit à quel point Jackman mange et passe du temps au gymnase. Il a déclaré en février, alors qu’il parlait avec Chris Wallace pour CNN, qu’il comptait sur le fait de manger beaucoup, beaucoup de poulet, à tel point qu’il avait l’impression qu’il devait s’excuser auprès des végétaliens et des végétariens.

« Je l’ai juste fait à l’ancienne », a déclaré Jackman. « Et je vous le dis, j’ai mangé plus de poulets – je suis vraiment désolé pour tous les végétaliens et végétariens et pour les poulets du monde. Littéralement, le karma n’est pas bon pour moi. Si la divinité a quoi que ce soit en rapport avec les poulets, j’ai des ennuis.

Dead Pool 3 sortira dans les salles de cinéma le 8 novembre 2024.