Le producteur de John Wick veut les retombées de Bowery King et Akira

Le monde de John Wick est déjà prêt à s’étendre au-delà de la série principale de films, avec plusieurs séries et retombées maintenant prévues, et John Wick: Chapitre 4 la productrice Erica Lee n’a pas l’intention de s’arrêter là. S’adressant à Screen Rant, Lee a révélé les deux personnages qu’elle aimerait voir au centre de leurs propres histoires dérivées: The Bowery King de Laurence Fishburne et John Wick: Chapitre 4 le nouveau venu Akira, joué dans la suite par Rina Sawayama.





«Oui, je pense que le monde du Bowery King et du Bowery est quelque chose que nous souhaitons vraiment explorer davantage. Il dirige en quelque sorte le métro, et c’est un monde tellement intéressant. Comment obtient-il les fusils et les bateaux ? Il se montre partout. C’est le chef; il a des sans-abri qui courent dans les rues et des informations à travers les pigeons. Il est low-tech et analogique dans un monde numérique, et il connaît tout le monde et va partout. Je pense que c’est quelque chose qui est vraiment intéressant à explorer.

Le mystérieux Bowery King de Fishburne a été un acteur majeur dans le John Wick franchise depuis que l’acteur a retrouvé son La matrice co-star Keanu Reeves en 2017 John Wick: Chapitre 2. Bien qu’il se présente comme un allié de Wick depuis, nous avons encore beaucoup à apprendre sur le roi et son réseau clandestin. Des questions auxquelles on pourrait répondre dans un spin-off. Mis à part The Bowery King, Lee aimerait voir les projecteurs mis sur John Wick: Chapitre 4 personnage Akira, interprété par la chanteuse et mannequin Rina Sawayama.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Le personnage d’Akira apparaît vraiment dans le film, et j’aimerais en quelque sorte voir d’autres aventures avec son personnage. Il y en a plusieurs! Il y a beaucoup de personnages dans John Wick 4, et beaucoup de films préférés des fans du passé. Il y a certainement beaucoup de choses que nous voulons approfondir.





Plusieurs retombées de John Wick sont déjà en développement

Porte des Lions

Des projets centrés à la fois sur The Bowery King et Akira sont maintenant susceptibles de se produire si Lee les veut suffisamment, avec plusieurs retombées déjà en développement. Sur grand écran, Ana de Armas dirigera Ballerine du réalisateur Len Wiseman, qui se déroule entre les événements de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum et John Wick: Chapitre 4 et suit la ballerine-assassin Rooney alors qu’elle traque les meurtriers de sa famille.

Alors que sur le petit écran, la mini-série Le Continental racontera l’histoire de la façon dont un jeune Winston Scott (Colin Woodell) est devenu propriétaire de l’hôtel The Continental dans les années 1970 à New York.

En clair, le monde de Wick ne s’arrêtera pas avec Keanu Reeves. Et suite à l’énorme succès de John Wick: Chapitre 4attendez-vous à voir beaucoup plus de retombées alors que le studio engendre un John Wick univers partagé.

John Wick: Chapitre 4 trouve l’assassin titulaire découvrant un chemin pour vaincre la table haute, mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en nouveaux ennemis. Réalisé par Chad Stahelski et avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins et Ian McShane, John Wick: Chapitre 4 est maintenant sorti en salles.