Zorro, série Disney avec Wilmer Valderrama : ce que l’on sait et l’intrigue

Il a récemment été confirmé que Disney va de l’avant avec la nouvelle série d’action en direct de »Renard », comptant sur Bryan Cogman comme directeur. Le programme mettra en vedette Wilmer Valderrama en tant que personnage principal, servant également de producteur exécutif avec Cogman.

Selon certaines informations, »El Zorro » suivra »le gentleman privilégié Diego De La Vega qui retourne dans sa ville natale d’El Pueblo de Los Angeles après une tragédie familiale. Là, il découvre une culture de corruption et d’injustice qui le conduira à endosser le rôle de justicier masqué Zorro, le premier véritable super-héros américain. »

La série sera un remake de l’émission Disney du même nom diffusée sur ABC de 1957 à 1959 et mettant en vedette Guy Williams dans le rôle de l’épéiste masqué. La nouvelle série de »El Zorro » a été annoncée en décembre 2021, et a la participation de Gary Marshall et jean gertz en tant que producteurs exécutifs.

Cogman, le réalisateur de la nouvelle série »Zorro », a déjà travaillé sur la populaire série »Game of Thrones » pendant cinq ans, faisant partie de l’équipe créative de 2014 à 2019. Pour ses fonctions d’écriture sur le hit fantasy série, Cogman a remporté quatre Emmy Awards, un Producers Guild of America Award.

Pendant ce temps, Valderrama a été reconnu pour sa participation à de grandes séries, telles que la comédie rétro » That 70 ‘Show » en tant que Fez, alors qu’il a également participé à la franchise NCIS avec le rôle de Nicholas Torres, rejoignant en 2016 et restant depuis lors avec des apparitions dans d’autres spin-offs tels que »NCIS : New Orleans », »NCIS : Hawai’i » et »NCIS : Los Angeles ».

Apparemment, Disney n’est pas la seule entreprise à développer une série de »El Zorro », car en novembre 2019, il a été annoncé que la chaîne NBC développait un nouveau programme avec Alfredo Barrios Jr. comme scénariste et producteur exécutif, en plus de Robert Rodriguez et Sofía Vergara rejoignent le projet en tant que producteurs exécutifs.

Le projet a ensuite été repris par The CW en 2020, affirmant qu’il suivrait un rôle féminin issu de la lignée de Zorro. D’autre part, Amazon a également révélé qu’il travaillerait sur une série Zorro pour le service de streaming Prime Video, dont la première aura lieu en 2023.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la série » El Zorro » de Disney, bien qu’elle arrivera à un moment donné sur la plateforme Disney+.