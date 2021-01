Les bébés requins naissent maigres et malades à cause du changement climatique

Les bébés requins naissent petits, épuisés et sous-alimentés en raison de la hausse des températures de l’océan causée par changement climatique , selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont examiné les effets du réchauffement des eaux sur les jeunes requins épaulettes (Hemiscyllium ocellatum) – une petite espèce de requin pondeuse trouvée dans la Grande Barrière de Corail, qui passe la plupart de son temps sur le fond marin. En étudiant leurs sacs d’œufs dans un laboratoire du New England Aquarium de Boston, les chercheurs ont découvert que des eaux plus chaudes entraînaient des naissances prématurées des bébés requins à l’intérieur.

« Plus les conditions étaient chaudes, plus tout se passait vite, ce qui pourrait être un problème pour les requins », a déclaré Carolyn Wheeler, auteur principal de l’étude, doctorante à l’Université du Massachusetts et au Centre d’excellence de l’ARC pour les études sur les récifs coralliens de l’Université James Cook ( JCU) en Australie, dit dans un communiqué . « Les embryons ont grandi plus rapidement et ont utilisé leur sac vitellin plus rapidement, qui est leur seule source de nourriture lorsqu’ils se développent dans la boîte à œufs. Cela les a amenés à éclore plus tôt que d’habitude. »

Exemple de cas d’oeufs pondus par un petit requin ou une raie. (Crédit d’image: Shutterstock)

Les requins, les raies et les patins – appelés collectivement Chondrichthyes – se reproduisent de deux manières principales. Les grands requins, tels que les grands requins blancs et les requins baleines, donnent naissance à des jeunes vivants, tandis que les plus petits requins et raies pondent des sacs d’œufs, qui sont ensuite laissés à se développer et finalement éclosent, sans l’aide des parents.

Pour les requins pondeurs, avoir une progéniture plus petite et mal nourrie est problématique, car les bébés sont immédiatement désavantagés dès la naissance. Cependant, les résultats sont préoccupants pour toutes les espèces de requins, ont déclaré les chercheurs.

« Le requin épaulette est connu pour sa résilience au changement », a déclaré le co-auteur de l’étude Jodie Rummer, biologiste marine à JCU, dans le communiqué. « Donc, si cette espèce ne peut pas faire face au réchauffement des eaux, alors comment se comporteront d’autres espèces moins tolérantes? »

Les chercheurs ont testé les effets du réchauffement des températures sur les œufs de requin épaulette dans de l’eau jusqu’à 31 degrés Celsius (88 degrés Fahrenheit), qui est la température estivale de l’eau prévue pour la Grande Barrière de Corail d’ici la fin du siècle. Si la hausse des températures se poursuit sans relâche, il peut arriver un moment où ces requins ne pourront plus se développer correctement, préviennent les chercheurs.

Cela pourrait dévaster tout l’écosystème de la Grande Barrière de Corail.

« Les requins sont des prédateurs importants qui maintiennent la santé des écosystèmes océaniques », a déclaré Wheeler dans le communiqué. « Sans prédateurs, des écosystèmes entiers peuvent s’effondrer, c’est pourquoi nous devons continuer à étudier et à protéger ces créatures. »

L’étude a été publiée le 12 janvier dans la revue Rapports scientifiques .

