Le jeu vidéo qui n’a jamais existé de ‘The Simpsons’: une démo technique de ‘Bug Squad!’ Apparaît pour Dreamcast

Un ancien kit de développement Dreamcast gardait le secret: il avait enregistré la démo technique d’un jeu vidéo «Les Simpsons» resté inédit jusqu’à présent. «Escouade d’insectes! était le titre de cette proposition de Red Lemon Studio à 20th Century Fox pour recevoir le feu vert, leur permettant de démarrer le développement. Il a été découvert et rendu public, dans une phase très primitive, par la chaîne YouTube DreamcasticChannel.

Cette «escouade de bogues! ce n’est pas un produit final: Il n’a ni musique, ni effets sonores, et il est même difficile de déduire de quel type de mécanique il dispose. Visuellement, il reproduit fidèlement l’esthétique des couleurs plates et des figures simples qui a toujours caractérisé la série télévisée. La démo semble dater d’octobre 2000, juste entre deux décennies au cours desquelles pratiquement un jeu de «The Simpsons» était produit par an, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’une franchise sûre.

Les insectes dans le monde des Simpsons

Le découvreur de la démo a été un utilisateur des forums Dreamcast-Talk, qui trouvé une bonne quantité de fichiers sur le dreamcast de développement et les a postés. L’un des utilisateurs du forum, Megavolt85, a trouvé les fichiers et images «Bug Squad!», Permettant à un tiers, pcwzrd13, de les compiler et de les rendre lisibles pour enregistrer la vidéo. Le résultat est la démo technique primitive mais intéressante que vous voyez.

La seule question qui reste à résoudre est … de quoi parle ce jeu? Le projet n’a-t-il pas dépassé sa phase initiale en raison de problèmes de développement, ou Red Lemon n’a pas réussi à convaincre Fox de l’attrait d’un jeu « Simpsons » du point de vue des insectes? L’approche rappelle le grand et inclassable « Mister Mosquito », mais c’était un jeu japonais exclusif à PS2 (et sorti en 2001, donc l’inspiration est coupée), et nous doutons que ce titre de DC ait atteint ses niveaux d’extravagance.