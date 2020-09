Jerry Falwell Jr giflé avec une enquête sur la conduite financière au milieu d’un scandale sexuel

Jerry Falwell Jr, président de la Liberty University, pose pour des photos avec Donald Trump en 2017 (Alex Wong / Getty Images)

La Liberty University dit qu’elle enquête sur la conduite financière de son ancien président Jerry Falwell Jr, après qu’un scandale sexuel a conduit à sa chute dramatique en disgrâce.

Falwell, un allié clé de Trump et l’une des figures les plus puissantes du mouvement évangélique, a été démis de ses fonctions à la tête de la puissante université chrétienne privée le mois dernier après que lui et sa femme aient été accusés de poursuivre une relation irrégulière avec un groupe de 20 ans. garçon.

Giancarlo Granda allègue que Falwell – qui est connu pour avoir appliqué des politiques tyranniques à l’université de Virginie interdisant le sexe gay et les groupes d’étudiants LGBT + – «a aimé» le regarder faire l’amour avec sa femme Becki Falwell.

Le retrait de Falwell faisait suite à plusieurs autres questions concernant sa conduite personnelle, notamment sa décision de publier une photo de lui-même, un pantalon décompressé et des sous-vêtements exposés, avec son bras autour d’une jeune femme – ainsi que des accusations selon lesquelles il aimait les photos de la jeune Liberty légèrement vêtue. étudiants sur Instagram.

La Liberty University lance une enquête sur la conduite de Jerry Falwell Jr.

La Liberty University a maintenant ouvert une vaste enquête sur le mandat de Falwell, qui, selon elle, examinera sa gestion des «questions financières, immobilières et juridiques» pendant son mandat à l’institution, qui possède des actifs d’une valeur de 3 milliards de dollars.

Le comité exécutif de l’Université de Liberty a déclaré dans un communiqué: «La semaine dernière, nous nous sommes tous mis au défi. Bien que nous ayons été disposés à offrir grâce et compréhension à Jerry Falwell Jr auparavant, une fois que les révélations sur sa vie personnelle passée ont été plus pleinement révélées, nous avons agi rapidement et de manière décisive pour demander sa démission immédiate, que nous avons reçue.

«Certains peuvent dire que tous les signes étaient là depuis longtemps avant la semaine dernière. Il est certainement juste de dire qu’il y a eu des commentaires discutables, des comportements inquiétants et des publications inappropriées sur les réseaux sociaux, mais tous les signes n’étaient pas là avant le début de la semaine dernière.

«Bien que nous ne connaissions toujours pas toute l’étendue du problème, nous en avons suffisamment appris sur le passé pour savoir que nous n’avions pas d’autre choix que de prendre la direction de Liberty University dans une nouvelle direction.

«Nous nous engageons également à apprendre les conséquences qui découlent d’un manque d’intendance spirituelle de la part de notre ancien président.

«L’un des principaux cabinets de juricomptabilité au monde a été retenu par le conseil d’administration de Liberty University pour mener une enquête approfondie sur toutes les facettes des opérations de la Liberty University pendant le mandat de Jerry Falwell Jr en tant que président, y compris, mais sans s’y limiter, les finances, l’immobilier et affaires légales.”

L’université, qui cherche déjà un remplaçant pour Falwell, a également signalé que le nouveau président n’aura pas le même niveau de pouvoir incontrôlé – promettant de nommer un «coach spirituel» pour «aider à garantir que chaque membre de la direction de l’université remplit ses fonctions. sa responsabilité spirituelle de vivre la marche chrétienne attendue de chacun de nous à Liberty.

Le patron de l’université évincé insiste sur le fait qu’il n’a «enfreint aucune règle».

Falwell a fait un visage courageux la semaine dernière alors que sa sortie était confirmée.

Il a déclaré à NPR: «[I am] gratuit enfin, gratuit enfin. Dieu merci, je suis enfin libre! C’est comme ça que je ressens.

Falwell, qui insiste sur le fait qu’il n’a «enfreint aucune règle qui s’applique à un membre du personnel de Liberty», a déclaré qu’il partait «parce que je pense avoir fait tout ce que je pouvais» dans le poste.

Il a ajouté: “Il vaut mieux partir en haut.” “

L’accord de sortie de Falwell comprend une indemnité de départ de 10 millions de dollars, ce qui atténuera probablement le coup d’être expulsé.