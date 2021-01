Les 5 meilleures armes de la Battle Royale de Call of Duty: Mobile

Avec ces armes, vous pourrez assurer des victoires dans le BR de COD: Mobile.

Call of Duty: Mobile dispose d’un vaste arsenal d’armes très intéressantes qui sont classées en pistolets, fusils d’assaut, tireurs d’élite, fusils de chasse, armes explosives et même armes spéciales. Comme en mode multijoueur, dans Battle Royale il est important de savoir quelle arme emporter avec toi afin de survivre jusqu’à la fin du jeu, puisque celui que vous choisissez peut faire la différence entre perdre ou gagner.

Malheureusement, tous n’ont pas d’excellentes fonctionnalités et ils s’adaptent au mieux à ce style de jeu, même s’il faut considérer que chaque joueur a des goûts et des manières de jouer différents. Dans les informations suivantes, nous vous recommandons les 5 meilleures armes pour le BR, vous en connaissez peut-être certaines, mais sinon, nous expliquons également pourquoi vous devriez les utiliser.

AK117

Puissant, rapide et efficace. Si vous cherchez une arme avec laquelle vous devez réagir rapidement lorsque vous devez entrer dans une confrontation dans Battle Royale, l’AK117 est une arme qui s’adapte facilement à toutes les situations. En fait, de nombreux joueurs l’utilisent pour ses caractéristiques équilibrées, ce qui le rend idéal pour les combats rapprochés et à longue portée. Voici ses caractéristiques:

Blesser: cinquante.

cinquante. Précision: cinquante.

cinquante. Portée: Quatre cinq.

Quatre cinq. Cadence: 70.

70. Mobilité: 60.

Il est à noter que l’AK117 lorsqu’il est amélioré avec des accessoires supplémentaires, elle devient une arme beaucoup plus meurtrière qu’elle ne l’est déjà, ce qui la rend excellente pour frapper de bonnes séries de tueries.

M4

C’est similaire à l’AK117, mais ça compte Avec plus de précision et il est un peu moins puissant, et c’est ce qui en fait l’un des meilleurs, car il y a des utilisateurs qui préfèrent plus de précision, que de puissance et de cadence. La vérité est qu’il n’a pas rien à envier à l’Ak117, on pourrait dire qu’ils sont au même niveau d’efficacité. Voici ses caractéristiques:

Blesser: Quatre cinq.

Quatre cinq. Précision: 69.

69. Portée: Quatre cinq.

Quatre cinq. Cadence: 63.

63. Mobilité: 60.

PDW-57

Attaquez-vous souvent à bout portant et aimez-vous l’adrénaline? Alors le PDW-57 est parfaitement adapté à votre mode d’attaque. Cette arme est incroyable en raison de la quantité de dégâts qu’il peut causer et le nombre de balles qu’il peut chuter rapidement. Avec un chargeur prolongé, rien ne vous arrête. Voici ses caractéristiques:

Blesser: 90.

90. Précision: 40.

40. Portée: 25.

25. Cadence: cinquante.

cinquante. Mobilité: 75.

Article 50

Si vous faites partie de ceux qui sont doués pour être un sniper, alors vous devez connaître l’Artic .50, l’arme de sniper par excellence de nombreux professionnels. Oui, peut-être qu’il y en a un autre qui a plus de dégâts, mais la puissance n’est pas tout, ses caractéristiques sont excellentes pour pouvoir éliminer des ennemis à des distances ridicules si vous avez un bon œil. De plus, nous vous conseillons d’essayer de Améliorez l’Artic .50, ils vous donneront une vue avec capteur de température et vous élimineront les ennemis avec deux ou même un coup. Ses caractéristiques sont les suivantes:

Blesser: 85.

85. Précision: 52.

52. Portée: 95.

95. Cadence: 30.

30. Mobilité: cinquante.

Le buteur

Dans Battle Royale, il existe des variétés de fusils de chasse, mais sans aucun doute, celui qui prend la première place d’entre eux est le Striker, un fusil de chasse qui vous permet de tirer rapidement et en série, ce qui le rend efficace dans les combats où les ennemis ont des fusils d’assaut. De plus, ses dégâts et sa pression sont assez bons pour être simplement un simple fusil de chasse. Ses caractéristiques sont les suivantes:

Blesser: 70.

70. Précision: 85.

85. Portée: 30.

30. Cadence: 35.

35. Mobilité: 75.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂