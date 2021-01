Cyberpunk 2077: Dois-je mentir à Jefferson dans Dream On? (Guider)

Après elle, le sombre secret du politicien Jefferson et sa femme Elizabeth dans Cyberpunk 2077 découvert, vous devez prendre une décision qui donne l’impression qu’elle pourrait changer le sort des personnes impliquées à jamais. Vous devriez voir Jefferson dans la mission secondaire Rêver lui mentir ou lui dire la vérité? Dans ce Guider nous allons vous donner la réponse.

Cyberpunk 2077: voici comment débloquer la mission secondaire « Dream On » – (solution)

Avant de pouvoir traiter le problème du politicien Jefferson et de sa femme Elizabeth, vous devez d’abord débloquer la mission secondaire « Dream On » dans Cyberpunk 2077. Ceci n’est possible que si vous faites la mission secondaire J’ai combattu la loi a complété. « J’ai combattu la loi » est une tâche au cours de laquelle V l’officier du NCPD pour la première fois rivière se rencontre.

© Projet CD

Pour débloquer ladite mission, vous devez terminer la mission principale La vie en temps de guerre complet, aussi le vôtre doit Cred de rue dans Westbrook, dans Heywood ou dans Centre-ville au moins le deuxième étape atteint. Si tel est le cas, répondez à l’appel d’Elizabeth et suivez la mission jusqu’à la fin. Avez-vous terminé « J’ai combattu la loi », attendez 48 heures de jeu et vous recevez un autre appel.

Cyberpunk 2077: Devriez-vous dire à Jefferson la vérité dans Dream On?

Comme il s’avère dans la mission précédemment terminée, les lacunes de mémoire de Jefferson et Elizabeth ne signifient rien de plus et ce qu’ils ont vécu est dû à de mauvais rêves. Ou n’est-ce pas? Elizabeth, pour de bonnes raisons, ne croit pas que la réponse à ses problèmes et à ceux de son mari soit aussi simple à expliquer, alors elle demande à V de mener une enquête plus approfondie.

Au cours de « Dream On », un Mission secondairece qui est assez simple et vous ne pouvez rien manquer ou vous tromper, vous découvrez un secret assez inquiétant et devez en parler à Elizabeth. Plus tard, la femme aimerait vous rencontrer en privé et demandera à V de ne rien dire à Jefferson de vos découvertes, car cela pourrait mettre sa vie en danger. Mais est-ce vraiment le cas?

Avez-vous le de Elizabeth Peralez Si vous avez visité le magasin de ramen proposé et parlé à la femme du politicien, Jefferson vous contactera et vous demandera de l’envoyer au Parc de réconciliation rendez-vous au centre-ville. Dès que vous vous asseyez à côté de lui sur le banc, vous devez décider si vous voulez lui dire la vérité sur son Lavage de cerveau dit ou si vous vous en tenez à la version d’Elizabeth de l’histoire.

© Projet CD

Cyberpunk 2077: L’impact de votre choix dans « Dream On »

Au moins dans la version actuelle de Cyberpunk 2077, sans les DLC annoncés, vous avez votre choix pas une grande influence et est donc une pure décision de jeu de rôle. Quoi qu’il en soit, à la fois si vous dites la vérité à Jefferson et que vous lui mentez, V obtient quelques grands plus tard messages texte sombreavant que le contact avec Jefferson et Elizabeth ne soit bloqué.

Si V s’en tient au mensonge d’Elizabeth, Jefferson est dans le Crédits pour vous voir sain et sauf et heureux de votre travail. Bien qu’il soit très probable qu’il subisse encore un lavage de cerveau.

Si vous lui dites la vérité à la place, Jefferson a l’air assez fou dans le générique, en proie à cela paranoïa et convaincu qu’ils sont toujours suivis. Il a complètement perdu confiance en sa femme et il semble qu’il ne le fera plus longtemps.