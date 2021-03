Est-il vrai que les mobiles 5G utilisent plus de batterie?

Oui, la 5G utilise beaucoup de batterie.

On entend depuis longtemps que Les réseaux 5G viendront révolutionner la technologie bien que malheureusement cela ne soit pas encore arrivé.

Les avantages de la 5G ne sont pas rares en théorie. Une plus grande vitesse de téléchargement et de téléchargement de données, une connexion plus stable et sécurisée et une meilleure connectivité et couverture.

Cependant, la 5G apportera non seulement des améliorations aux smartphones, mais également un autre inconvénient. Les téléphones mobiles compatibles 5G sont non seulement plus chers que leurs homologues 4G, mais consomment également plus de batterie. Et cela pour plus d’un utilisateur peut être un gros problème compte tenu de la situation actuelle des batteries.

Les téléphones 5G consomment-ils plus d’autonomie?

L’un des aspects les plus importants lors de l’achat d’un nouveau smartphone est le problème de la batterie. Bien que peu d’utilisateurs regardent toujours le processeur, l’écran et même la section photographique, on ne niera pas qu’une bonne batterie est indispensable.

Donc, si le téléphone d’aujourd’hui avec la connectivité 4G dure une journée d’utilisation intensive, Et s’il avait une compatibilité 5G? Eh bien, il aurait effectivement moins d’autonomie.

Comme nous le lisons dans Ars Technica, Verizon, l’un des plus importants télévendeurs aux États-Unis, conseillé à tous les utilisateurs de smartphone 5G de désactiver cette technologie en cas de problèmes d’autonomie.

Le tweet se supprime maintenant, il lit quelque chose comme ceci: «Avez-vous remarqué que la batterie de votre smartphone se vide plus rapidement que d’habitude? Une façon de préserver l’autonomie de votre appareil mobile est d’activer LTE «

Mais Verizon n’est pas la seule entreprise à avertir des problèmes 5G, mais deux des fabricants les plus importants au monde tels que Huawei et Samsung le font également. Dans le cas des Sud-Coréens, il vous suffit de vous rendre sur leur page officielle pour trouver les éléments suivants:

Et si vous ne l’avez toujours pas clairVoyons ce que dit l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens à ce sujet.

Contrairement aux puces 4G, Les processeurs qui alimentent les smartphones 5G épuisent incroyablement les batteries au lithium. Les premières expériences indiquent que les smartphones de nouvelle génération passent continuellement de la 3G à la 4G, puis au Wi-Fi, puis à la 5G.

Les smartphones actuels doivent maintenir une connexion à plusieurs réseaux pour leur bon fonctionnement, ce qui contribue à une baisse notable de la batterie.

Comment puis-je résoudre ce problème?

Aujourd’hui, c’est difficile. Dans le cas où un utilisateur ne souhaite pas que sa batterie soit épuisée en raison de la 5G, la meilleure chose est que vous n’achetez pas de smartphone avec ces caractéristiques. Vous économisez non seulement quelques euros ou dollars, mais aussi des maux de tête avec la question de l’autonomie.

L’autre alternative est d’attendre. Jusqu’à ce que la technologie s’améliore et que la fonctionnalité 5G progresse, la seule option pour les utilisateurs de smartphones 5G d’économiser la batterie est de désactiver la connectivité 5G.

Bien que cela puisse sembler une mesure assez drastique, la vérité est que la 5G contribue aujourd’hui peu. Comme nous l’avons dit dans notre examen et notre expérience avec un téléphone 5G:

