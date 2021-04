Les astronautes de l’équipage 2 arrivent en Floride avant le lancement de SpaceX la semaine prochaine

CAP CANAVERAL, Floride – Un équipage de quatre astronautes est arrivé au Kennedy Space Center (KSC) en Floride vendredi 16 avril avant le deuxième lancement opérationnel d’astronautes de SpaceX pour la NASA.

Les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough, ainsi que l’astronaute japonais Akihiko Hoshide et le français Thomas Pesquet, étaient tout sourire alors qu’ils descendaient d’un avion, après qu’il se soit garé sur l’ancienne piste de la navette spatiale ici au KSC.

Leur mission, appelée Crew-2, verra une fusée SpaceX Falcon 9 lancer un vaisseau spatial Crew Dragon lors d’un voyage de 24 heures vers la Station spatiale internationale (ISS). Le décollage est prévu le 22 avril à 6 h 11 HAE (10 h 11 GMT) depuis la station 39A ici, si le temps le permet.

Le quatuor d’astronautes a quitté Ellington Field près du Johnson Space Center de la NASA à Houston vendredi matin et s’est envolé pour KSC à bord d’un avion charter. À leur arrivée, ils ont été accueillis par l’administrateur par intérim de la NASA Steve Jurczyk, le directeur du KSC Bob Cabana, le directeur du programme Europe ISS Franke de Winne et Junichi Sakai, directeur du programme ISS du Japon.

«Bienvenue au Kennedy Space Center», a déclaré Cabana lors d’un événement médiatique marquant aujourd’hui l’arrivée de l’équipage. « Est-ce formidable d’avoir l’équipage Crew-2 ici pour le troisième lancement d’humains dans l’espace en moins d’un an? »

«Quelle période passionnante pour le programme de vols spatiaux habités de notre pays», a-t-il ajouté.

Crew-2 sera la deuxième mission opérationnelle avec équipage de SpaceX et la première dans laquelle des astronautes monteront dans un vaisseau spatial Crew Dragon déjà piloté au-dessus d’une fusée éprouvée en vol. La première étape de ce Falcon 9 a également lancé les astronautes Crew-1, qui vivent actuellement sur la station spatiale, en novembre 2020. Et ce vaisseau spatial Crew Dragon, connu sous le nom d’Endeavour, a fait son premier voyage dans l’espace en mai 2020, lorsqu’il a embarqué la NASA. les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley au laboratoire en orbite lors de la mission d’essai Demo-2.

Désormais, ces deux véhicules piloteront des astronautes pour la deuxième fois. (Et, si tout se passe comme prévu, cette première étape du Falcon 9 lancera également la mission Inspiration4 de SpaceX – avec le premier équipage entièrement civil – sur l’orbite terrestre plus tard cette année.)

« C’est une mission de première », a déclaré Jurczyk lors de l’événement d’aujourd’hui.

En plus des jalons de réutilisabilité décrits ci-dessus, «c’est la première mission commerciale de faire voler deux de nos partenaires internationaux à la station et de les ramener chez eux, c’est le premier transfert d’équipage commercial sur l’ISS, et c’est la première fois que deux vaisseaux spatiaux d’équipage commercial seront amarré à la station « , a ajouté Jurczyk. « Donc, juste une mission incroyablement excitante. »

La réutilisation est une priorité clé de SpaceX. C’était un défi pour les équipes de la NASA et de SpaceX de certifier à la fois le vaisseau spatial et le lanceur pour cette mission, mais ils l’ont fait lors d’un examen de l’état de préparation des vols hier (15 avril).

Actuellement, 10 astronautes vivent sur l’ISS, dont trois devraient rentrer chez eux avant que Crew-2 ne décolle. L’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Serchkov ont été lancés sur un vaisseau spatial russe Soyouz le 21 octobre. Ils devraient remonter à bord de leur vaisseau spatial Soyouz ce soir et atterrir sur Terre tôt samedi matin (17 avril).

McArthur, Kimbrough, Hoshide et Pesquet rejoindront Victor Glover de Crew-1, Mike Hopkins, Shannon Walker et Soichi Noguchi et le trio de Mark Vande Hei, Oleg Novitsky et Pyotr Dubrovnik, qui est venu sur un Soyuz. (Glover, Hopkins, Walker et Vande Hei sont des astronautes de la NASA, Noguchi est japonais et Novitsky et Dubrovnik sont russes.)

Le quatuor Crew-1 quittera la station à la fin du mois, ramenant le nombre de membres d’équipage à sept.

Crew-2 a reçu le feu vert officiel de la NASA jeudi après avoir passé l’examen de préparation au vol. Cependant, SpaceX étudie actuellement un problème et doit être résolu avant que le Falcon 9 ne soit testé samedi.

Ce problème est lié au chargement du propulseur du Falcon 9. Les inspections avant le vol ont montré qu’il y avait plus de chargement d’oxygène liquide dans la fusée que prévu. D’autres premiers étages du Falcon 9 ont volé avec cet écart sans aucun problème, ont déclaré les représentants de SpaceX, mais la NASA ne prend aucun risque avec l’équipage à bord. L’agence et SpaceX étudient le problème avant son lancement.

La capsule Crew Dragon et la fusée ont roulé sur la plate-forme vendredi matin, alors que les préparatifs de lancement se poursuivent à la station 39A. En plus du test d’incendie statique prévu pour samedi, un dernier examen de l’état de préparation au lancement aura lieu mardi 20 avril.

