Où regarder toutes les saisons de Homeland en ligne

Au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, le public a assisté à d’innombrables titres télévisés qui ont eu un grand retentissement, et l’un d’eux a été





Patrie





. Ce drame s’est positionné parmi les favoris du public du monde entier en racontant une histoire qui a duré huit saisons et s’appelait ces dernières semaines « la série que vous devez regarder en ce moment ».



Regardez où vous le trouverez !



L’intrigue tourne autour



Carrie Mathison



, un officier des opérations de la CIA qui souffre de trouble bipolaire et pense qu’un tireur d’élite marin nommé



Nicolas Brody



Il a été kidnappé par des terroristes en Irak pendant huit ans, est passé à l’ennemi et envisage de commettre un acte terroriste. On voit comment la politique et les relations internes des agences de renseignement luttent contre le radicalisme.

L’accueil de la critique spécialisée a été favorable



, selon les opinions émises par les médias tels que



The Washington Post, Entertainment Weekly, TV Guide



et



Le Boston Globe



. De plus, il a eu une plus grande popularité lorsque le président des États-Unis de l’époque,



Barack Obama a dit que c’était « une série à voir absolument »



. C’est aussi l’un des spectacles les plus primés en ayant



cinq Golden Globes et huit Emmy Awards



.





Ces dernières semaines, le programme a été renommé



plus d’une fois et



Elle est due au retrait des troupes américaines d’Afghanistan et à ses conséquences



.





Patrie





fait ses propres critiques du comportement des États-Unis en général, pour leurs liens avec le pays nommé, l’Irak et la Syrie. Dans l’un des épisodes du dernier volet, Kaboul est montré comme le lieu de négociations pour rechercher la paix entre les talibans et les États-Unis pour pacifier l’Afghanistan.

+ Où voir les saisons complètes en ligne de Homeland ?



Il avait sa place sur Netflix et plus tard sur Amazon Prime Video, mais n’est actuellement sur aucune des deux plateformes. Si vous voulez voir la série complète,



tu verras



Patrie



dans STAR Premium



, une extension que vous pouvez contacter votre câblo-opérateur. Bien que bientôt, vous pouvez également le trouver dans



ÉTOILE Plus



, le nouveau service de streaming qui sera disponible en Amérique latine à partir du 31 août.

