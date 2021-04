Le moment où cette grand-mère a retrouvé sa petite-fille – et 10 autres histoires heureuses

C’est vrai, cette semaine c’était un peu plus dur de voir le bien dans le monde. Au cas où vous auriez besoin de quelque chose pour sourire, nous partageons les points les plus brillants de notre semaine:

La star de « Queer Eye » Tan France va avoir un bébé!

Le gourou de la mode Tan France et son mari, l’illustrateur Rob France, attendent un bébé cet été avec l’aide d’une mère porteuse, ont-ils annoncé cette semaine.

« Nos cœurs sont si pleins en ce moment », a écrit la star de « Queer Eye » dans son annonce sur Instagram. « J’ai hâte de tenir ce bébé et de lui montrer tant d’amour. »

Une annonce créative de bébé nous a fait pleurer …

Une femme en Angleterre a utilisé des pancartes, style « Love, Actually », pour dire à son père qu’après avoir essayé pendant longtemps, elle a finalement pu lui donner une promotion et un nouveau titre:

Pépé!

Toutes nos félicitations!

… et cette proposition de mariage émouvante aussi!

Six millions de personnes ont maintenant regardé la vidéo de fiançailles de l’utilisateur de TikTok Allison Kae et ont ressenti l’émotion dans sa réaction lorsque son petit ami la surprend et se met à genoux.

Elle lui a fait attendre une minute, mais elle a dit oui!

Les « Lil ‘Mambacitas » de Kobe Bryant perpétuent sa mémoire

Vanessa Bryant a partagé des photos de Bianka, 4 ans, et de Capri, 21 mois, arborant des maillots miniatures des Los Angeles Lakers cette semaine, et ils ne pouvaient pas être plus mignons en portant les numéros que leur père portait au cours de sa carrière emblématique.

Bryant a gardé en vie la mémoire de Kobe et de leur fille Gigi au cours des 15 derniers mois depuis leur mort dans un accident d’hélicoptère. La semaine dernière, elle a posté une image de Capri regardant au loin – une pose qui lui rappelait Kobe.

«C’est le regard KOBE pour moi ~ Capri Kobe», a écrit Vanessa. «Papa et le jumeau de Gigi.»

… et cette maman donne aux parents en deuil un souvenir tangible des enfants qu’ils ont perdus

Kentucky, maman de deux enfants, Tara Coombs, sait ce que c’est que d’avoir un enfant gravement malade – son fils Owen, 3 ans, a combattu la tumeur de Wilms de stade 4 l’année dernière – et comprend les conséquences que cela représente pour une famille.

Bien que son propre fils soit maintenant en rémission, Coombs a décidé de soutenir d’autres parents qui ont perdu leurs enfants, que ce soit à cause d’un cancer ou d’une autre tragédie, en utilisant la compétence qu’elle aimait depuis l’enfance: la couture.

En utilisant les vieux vêtements de l’enfant et financée grâce aux dons de ses adeptes des médias sociaux, Coombs fabrique gratuitement des courtepointes à mémoire des enfants qui devraient encore être ici mais qui ne le sont pas.

Le résultat est magnifique.

L’incroyable dessin de son père de cet artiste vous épatera

Dylan Eakin, «photoréaliste au fusain» autoproclamé, réalise des dessins surréalistes qui ressemblent à des photographies.

Eakin a posté une vidéo d’une photo qu’il a dessinée de son père qui a maintenant 3 millions de vues sur TikTok. Il a fallu 150 heures à Eakin pour terminer, et comme vous pouvez le voir à l’aperçu de son père tenant le produit fini, il est incroyablement précis!

Un groupe de papas réunis pour soutenir les enfants qui n’en ont pas

I’m a Father F1rst, une organisation à but non lucratif à Atlanta fondée par Keith A Lewis Jr. et Jermaine Clark, se consacre à faire une différence pour les jeunes garçons qui n’ont pas de père dans leur vie.

Ils ont commencé par offrir des coupes de cheveux gratuites aux enfants de leur quartier, puis ont commencé à encadrer des garçons, dont beaucoup venaient de familles monoparentales. Maintenant, ils ont ajouté des compétences commerciales à la liste des services.

Lewis a dit qu’il voulait également que les enfants du programme sachent que peu importe comment vous commencez; c’est la façon dont vous terminez quelque chose qui compte. Ce sont les paroles de sagesse d’un père qui sait.

… et Kevin Jonas a eu un moment papa épique

TikTok a donné au chanteur Kevin Jonas des Jonas Brothers un moment pour se montrer à ses deux jeunes filles récemment après que l’utilisateur Morgan Bellamy a partagé une vidéo d’elle-même emmenant sa propre jeune fille à un concert des Jonas Brothers.

«Quand j’ai emmené ma fille voir les Jonas Brothers, mais MON rêve est devenu réalité», a déclaré Bellamy sous-titré la vidéo, qui montrait sa réaction très enthousiaste à la montée du groupe sur scène et à sa petite fille absorbant toute l’excitation.

L’épouse de Jonas, Danielle, et ses filles, Valentina et Alena, ont aimé regarder la mère et la fille réagir à leur père – même si elles en étaient un peu surprises!

Il y a un nouveau volcan, et c’est le moyen idéal pour célébrer

Nous rendons hommage au génie de l’utilisateur de TikTok MikeMezPhoto, un « photographe extrême de nature et de paysage » qui s’est autoproclamé qui a réalisé cette image vraiment épique.

La vidéo a été prise sur le nouveau volcan islandais Fagradalsfjall sur la péninsule de Reykjanes. Le volcan est une merveille en soi, mais MikeMezPhoto est définitivement allé au-delà pour nous faire sourire.

… et ces retrouvailles grands-parents et enfants vous réchaufferont le cœur

Emily Calandrelli du « Emily’s Wonder Lab » de Netflix a publié une vidéo sur son compte TikTok, @thespacegal, qui vous laissera avec tous les flous chaleureux. Ses parents sont enfin vaccinés et après 8 mois, ils ont finalement retrouvé la fille d’Emily, Rose.

Si jamais vous avez besoin d’un exemple de ce à quoi ressemble l’amour, le voici.

Pour terminer…

L’utilisateur de TikTok, Tate, a raison: il n’y a peut-être pas de vidéo plus mignonne au monde. De plus, vous devez absolument l’attendre et vous ne le regretterez pas.

Passe un bon weekend!

