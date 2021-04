Dead By Daylight et Resident Evil traversent ce mois de juin

Depuis son lancement initial, Mort à la lumière du jour a accueilli une variété de croisements intéressants. Comportement interactif a annoncé qu’ils allaient s’associer à Capcom pour mélanger le Resident Evil Univers dans la tradition de Mort à la lumière du jour. Le chapitre sur les combinaisons devrait être lancé en juin, avec plus de détails révélés au moment du lancement.

Jusque-là, les joueurs sont libres de spéculer sur la mesure dans laquelle la tristement célèbre franchise se croisera Mort à la lumière du jour. Les développeurs ont jusqu’à présent été innovants dans leur pratique, et la voir pénétrer encore plus profondément dans les mondes de l’horreur est une expérience unique et passionnante. Les zombies, les boss et de nombreuses autres fonctionnalités pourraient trouver leur chemin, y compris plusieurs héros emblématiques du Resident Evil plot.b

Mort à la lumière du jour est un jeu d’horreur multijoueur 4 contre 1 populaire. Un tueur traque 4 survivants, et tout le monde est un joueur. C’est une version difficile de cache-cache avec des conséquences mortelles et des objectifs intenses. Après ses débuts, le jeu a connu une énorme série de popularité qui persiste encore aujourd’hui.

À ce jour, le jeu héberge une population d’environ 30 millions de joueurs dans le monde sur toutes les plateformes. Des millions de joueurs entrent dans l’arène sur plusieurs appareils car ce titre est rapidement devenu un lieu de rassemblement pour les fans d’horreur classiques cultes.

Après sa sortie initiale en 2016, le jeu n’a fait que gagner en popularité au fil du temps, de nouveaux contenus étant régulièrement publiés.

Auparavant, le jeu était en partenariat avec de grandes marques, notamment Des choses plus étranges. Lorsqu’ils implémentent un nouveau monde dans leur aventure, les développeurs vont toujours au-delà pour peaufiner l’expérience afin que le jeu se déroule correctement et que le nouveau contenu soit authentique.

De nombreux fans pensent que le Mort à la lumière du jour croisement avec Resident Evil fera entrer la populaire Lady Dimitrescu dans le jeu. Elle a fait ses débuts dans une récente bande-annonce du jeu à venir Resident Evil Village comme un vampire immédiatement emblématique.

Si le développeur décide d’aller dans une direction différente, il y a des tonnes de méchants et de monstres dans toute la franchise que les développeurs peuvent mettre dans leur jeu. Resident Evil existe depuis près de 25 ans, et cette expansion est une façon de célébrer toutes ses histoires.

Malgré le croisement, le jeu conservera son esthétique et son thème de base, car les joueurs auront un autre monstre à cacher alors qu’ils tentent désespérément de réparer les générateurs sur la carte. Qu’il s’agisse de zombies, de mutants ou de monstruosités morbides, le jeu se prépare à un chapitre assez unique de sa longue histoire.

Mort à la lumière du jour est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Commutateur et Mobile dispositifs.