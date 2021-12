The Unhealer apporte la douleur au streaming ce mois-ci

L’Unguérisseur se dirige vers le streaming ce mois-ci, apportant le sang et la vengeance à notre lycéen tourmenté par ses intimidateurs. Lorsque l’adolescent victime d’intimidation obtient les moyens de riposter après qu’une guérison par la foi bâclée lui confère des pouvoirs surnaturels et chamaniques, les rôles sont inversés. Lorsque ses bourreaux de longue date font une farce qui cause la mort de quelqu’un qu’il aime, l’adolescent utilise ses nouvelles capacités pour se venger et se déchaîne pour régler ses comptes. Ce conte d’horreur sombre présente des performances des favoris du genre Adam Beach (Suicide Squad), Branscombe-Richmond (Difficile à tuer), Natasha Henstridge (Espèce) et Lance Henriksen (Extraterrestres).

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le réalisateur Martin Guigui, parlant du projet, a expliqué : « Je me suis immédiatement inspiré pour faire L’Unguérisseur à cause des pouvoirs de « douleur inversée » pour combattre le mal. L’abus de pouvoir et la vengeance contre les intimidateurs touchent les expériences personnelles que j’ai vécues quand j’étais enfant, et L’Unguérisseur voyage émotionnel transmet cinématographiquement ce puissant message anti-harcèlement. Le directeur de la photographie, Massimo Zeri, et moi avons choisi de tourner le film avec un grand œil théâtral en toile afin que le public puisse vivre l’expérience avec le personnage principal Kelly, comme s’il la vivait à travers ses yeux et son cœur. J’ai envie de raconter des histoires qui sont autonomes, et même si L’Unguérisseur la portée à travers l’objectif a des emplacements et des effets visuels étendus, l’intimité des aspects psychologiques de l’histoire est ressentie en interne via des gros plans à main levée à travers des objectifs grand angle. Nous avons eu la chance d’avoir une distribution talentueuse et intrépide, qui a surmonté les longues journées torrides de températures dans le désert de l’Arizona, oscillant à 121 degrés, ce qui a joué un rôle organique dans l’intensité de l’arc de l’histoire et des performances sincères de la distribution. Mis à part le facteur de divertissement, je pense que le film porte un message positif pertinent qui résonne de manière intemporelle, ce qui est finalement gratifiant pour ce cinéaste.











Producteurs Shawn Harris et Cristi Harris décrivent le film en disant : « L’Unguérisseur offre une nouvelle tournure au scénario de film d’horreur populaire consistant à se venger de ses intimidateurs. Son protagoniste obtient un super pouvoir de refléter la violence sur son agresseur, de sorte que les résultats des intimidateurs sont déterminés par leurs propres actions – une sorte de justice poétique. »

L’Unguérisseur marque le premier long métrage pour les cinéastes et frères et sœurs Shawn Harris et Cristi Harris, et le deuxième film pour Tony Hannagan. « Notre plan de production était d’embaucher un réalisateur et une équipe de production expérimentés pour nous aider à apprendre le processus et à créer un produit de qualité avec les meilleures chances de succès. Premièrement, nous avons embauché le talentueux directeur de la photographie et ami, Massimo Zeri, qui a suggéré le réalisateur Martin Guigui Martin a réalisé un de nos films d’horreur préférés, Sous les ténèbres avec Dennis Quaid. Après avoir rencontré l’affable Martin, nous savions qu’il était notre capitaine. Martin nous a présenté le producteur Galen Walker, de la Tortues Ninja mutantes reboot ainsi que de nombreux films budgétés comme le nôtre. Galen a apporté son expérience et son énergie avec ses partenaires de coproduction Corbin Timbrook et Larry McLean. Ils ont formé une équipe stellaire qui s’est avérée être une excellente équipe de production pour la photographie principale.





« Nous sommes restés impliqués et en contrôle du film tout au long du processus, du développement du scénario à la photographie principale, en passant par le montage, les effets visuels et la conception sonore, en passant par le contrôle qualité et jusqu’à la gravure finale. Ce fut un plaisir de travailler avec notre réalisateur exceptionnel. , des producteurs qualifiés, une équipe travailleuse et de merveilleux acteurs pour créer ce que nous sommes fiers d’appeler L’Unguérisseur. »

Le thriller surnaturel éclaboussé de sang, une torsion sur l’histoire du passage à l’âge adulte du super-héros, sera disponible sur Roku et d’autres plateformes ce mois-ci. C’est actuellement disponible sur Blu-ray, DVD et un certain nombre de plates-formes numériques et câblées, notamment iTunes, Amazon Video, Vudu, Comcast, Spectrum et Cox.





10 meilleurs thrillers psychologiques, classés En analysant les catalogues de certains des réalisateurs les plus visionnaires de l’industrie, nous décomposons le top 10 des thrillers psychologiques.

Lire la suite





A propos de l’auteur