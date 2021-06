La fosse commune des victimes du massacre de la Seconde Guerre mondiale pourrait se cacher sous un champ à Singapour

Des archéologues enquêtent sur une pelouse censée recouvrir la fosse commune des victimes d’un massacre en temps de guerre à Singapour, avant la construction d’une extension d’hôpital sur le site.

On pense que la zone ouverte derrière les bâtiments principaux de l’hôpital Alexandra dissimule les restes d’environ 200 victimes tuées après que les troupes japonaises se sont déchaînées dans les salles et les salles d’opération de l’hôpital les 14 et 15 février 1942. Les meurtres faisaient partie de l’invasion japonaise de l’île, selon un Site Web du gouvernement de Singapour .

À cette époque, l’hôpital Alexandra était connu sous le nom d’hôpital militaire britannique et dirigé par une unité du British Army Medical Corps ; Singapour faisait alors partie de la colonie britannique de Malaisie, qui gouvernait également plusieurs États du sud de la péninsule malaise.

L’hôpital est devenu un établissement civil appartenant au gouvernement après le retrait britannique de Singapour en 1971; et la zone censée couvrir le charnier fera partie d’un réaménagement majeur du site dont l’achèvement est prévu en 2030.

Compte tenu de l’importance historique de l’enceinte de l’hôpital, les autorités vont désormais « mener des recherches et des évaluations archéologiques, ainsi que documenter le patrimoine du site avant son réaménagement prévu », a déclaré un porte-parole du National Heritage Board (NHB) de Singapour et du ISEAS-Yusof Ishak Institute, une organisation éducative gérée par le gouvernement, a déclaré à 45Secondes.fr.

Massacre à l’hôpital

L’invasion japonaise de Singapour depuis la péninsule malaise occupée a été l’une des pires défaites des Britanniques en La Seconde Guerre mondiale . Le Japon a envahi la Malaisie en décembre 1941 et les soldats japonais ont chassé les troupes britanniques de la péninsule après seulement 70 jours de combats.

Avec un soutien important d’avions de guerre et d’artillerie, les troupes d’assaut japonaises ont traversé le détroit de Johor, qui sépare la pointe sud de la péninsule malaise de Singapour, le 8 février 1942, et après une semaine de combats acharnés, il est devenu clair que les Japonais prendraient l’Ile.

Le massacre de ce qui est maintenant l’hôpital Alexandra a commencé le 14 février et s’est terminé le matin du 15 février, quelques heures seulement avant que les forces britanniques à Singapour ne se rendent aux Japonais – la plus grande reddition britannique de l’histoire, tel que rapporté par la BBC .

L’hôpital fut pendant un certain temps sur la ligne de front entre les forces d’invasion japonaises et les Britanniques en retraite. Des témoins ont déclaré qu’il était clairement marqué de croix rouges et qu’un officier britannique portant un drapeau blanc avait tenté de le rendre officiellement – ​​au lieu de cela, des soldats japonais l’ont poignardé à mort avec une baïonnette. Certains soldats japonais ont affirmé plus tard qu’on leur avait tiré dessus depuis l’enceinte de l’hôpital.

Une le témoin était Arthur Haines , un soldat britannique soigné pour paludisme à l’hôpital qui a été épargné par le massacre. Selon Haines, les troupes japonaises se sont déchaînées dans l’hôpital et ont abattu ou tiré à la baïonnette plus de 200 patients et membres du personnel dans les salles et les théâtres.

D’autres ont été emmenés à l’extérieur et systématiquement tués, a écrit Haines dans une lettre de quatre pages décrivant le massacre qui a été vendu aux enchères par sa fille en 2008.

Les corps des morts auraient ensuite été enterrés dans une fosse commune derrière le bâtiment de l’hôpital, qui est maintenant recouvert par la pelouse faisant l’objet d’une enquête par les archéologues.

Les données d’une étude du site par radar à pénétration de sol sont en cours d’analyse et des tranchées archéologiques pourraient être creusées si elles révèlent des caractéristiques souterraines qui devraient être étudiées plus avant. (Crédit image : avec l’aimable autorisation de ISEAS-Yusof Ishak Institute)

Enquête archéologique

Les archéologues ont commencé l’enquête sur le site en décembre 2020, a déclaré le porte-parole des agences gouvernementales de Singapour.

Jusqu’à présent, l’équipe de six personnes a arpenté la pelouse avec un équipement radar à pénétration de sol (GPR), qui peut révéler où le sol en dessous a été perturbé dans le passé par le creusement ou la construction.

« L’enquête vise à localiser et à déterminer l’étendue et la nature de toute anomalie du sous-sol, telles que les fondations et les murs des anciens bâtiments, les cavités du sol, les remblais et les services qui peuvent être attribués à des activités passées », a déclaré le porte-parole dans un e-mail.

L’équipe a terminé l’enquête GPR et analyse les résultats pour voir si des investigations supplémentaires sont nécessaires. « Si c’est le cas, et si des matériaux sont trouvés, ils seront évalués plus avant par les arpenteurs archéologiques et NHB. »

Selon le Temps des détroits , d’autres investigations pourraient inclure le creusement de tranchées aux endroits où l’équipement GPR a montré des anomalies, tout en laissant la plus grande partie de la zone intacte.

L’archéologue John Miksic de l’Université nationale de Singapour a déclaré au Straits Times que l’enquête pourrait contribuer à la connaissance de la période coloniale à Singapour en en révélant davantage sur la relation entre l’armée britannique et la société locale de Singapour. Mais « il sera difficile d’attribuer des découvertes archéologiques spécifiques à l’événement du massacre lui-même, bien qu’il soit possible de trouver une fosse commune des victimes », a-t-il déclaré.

