Les affiches de la saison 6 de Black Mirror offrent un aperçu de la saison à venir

Miroir noir a captivé le public depuis sa création en 2011. Avec son exploration stimulante de l’intersection entre la vie personnelle et la technologie, l’émission plonge dans les profondes façons dont notre comportement est manipulé et modifié. Des grandes idées conceptuelles aux récits plus intimes, Miroir noir présente une gamme de thèmes de science-fiction qui résonnent auprès des téléspectateurs. Sa capacité à examiner le côté obscur de notre relation avec la technologie lui a valu les éloges de la critique.





Saison 6 de Miroir noir promet d’être un autre volet passionnant, comprenant cinq épisodes : « Joan Is Awful », « Loch Henry », « Beyond the Sea », « Mazey Day » et « Demon 79 ». À l’approche de la date de sortie, l’officiel Twitter compte a taquiné les fans avec des aperçus de ce qui nous attend. Chaque épisode a reçu sa propre affiche unique, fournissant des indices énigmatiques sur les histoires à venir.

Découvrez-les ci-dessous.

À quoi s’attendre de la saison 6 de Black Mirror

Miroir noirLa prochaine saison de est sur le point d’offrir une expérience de visionnement nouvelle et captivante. Le créateur Charlie Brooker a exprimé son intention de s’éloigner des prémisses répétitives et d’explorer de nouvelles idées, ce qui entraînera une légère réinitialisation de la série. Dans le but de se libérer du récit dystopique typique vu dans des émissions similaires, Brooker cherche à surprendre et à engager les téléspectateurs avec une saison qui promet d’être la plus imprévisible, inclassable et inattendue à ce jour.

« Il y a tellement d’émissions dystopiques qui sont un peu Black Mirror-y, dont je ne regarderai aucune parce que je reçois une jalousie professionnelle écrasante et que je vais m’énerver. Je ne voulais pas simplement frapper les mêmes locaux encore et encore. Comme, ‘Et si cette application ruinait ta vie ?’ Ou, ‘Oh regarde! Il s’avère que vous êtes en réalité virtuelle. Il y a donc eu une légère réinitialisation », a-t-il déclaré.

L’un des épisodes les plus marquants de la saison à venir est « Beyond the Sea », qui transporte les téléspectateurs dans une autre année 1969. Cet épisode présente une distribution stellaire, dont Aaron Paul (Breaking Bad et Better Call Saul) et Josh Hartnett (Wrath of Man et Lucky Number Slevin), qui incarnent deux individus se lançant dans une mission high-tech. Un autre épisode en magasin pour les téléspectateurs est l’ouverture de la saison, intitulée « Joan est horrible ». Cet épisode plonge dans la vie d’une femme moyenne qui vit une révélation choquante lorsqu’une plateforme mondiale de streaming publie une adaptation dramatique télévisée de prestige de sa propre histoire. La torsion réside dans le fait que la vedette hollywoodienne Salma Hayek dépeint son personnage dans la série. S’inspirant du monde des plateformes de streaming et incorporant l’iconographie de Netflix, cet épisode tisse magistralement un récit plein de suspense qui reflète notre propre relation avec les médias numériques et son influence sur nos vies.

Dans la bande-annonce, il est révélé que Zazie Beetz, connue pour sa performance dans Joker, se retrouvera aux prises avec le monde nostalgique de la technologie commutée à l’ancienne. La distribution d’ensemble pour la saison est vraiment impressionnante, mettant en vedette des acteurs de renom tels que Salma Hayek, qui a joué dans Garde du corps de la femme du tueur à gages et Maison Gucci. De plus, Annie Murphy, acclamée pour son travail dans Kevin peut se baiser, rejoint le casting. D’autres acteurs notables incluent Paapa Essiedu de Gangs de LondresKate Mara de Les quatre Fantastiques et Call Jane, Danny Ramirez de Top Gun : MaverickClara Rugaard de La montée, Auden Thornton de C’est nouset Anjana Vasan de Nous sommes des pièces de dame.

La sixième saison de Miroir noir devrait faire ses débuts sur Netflix le 15 juin.