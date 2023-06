Apple TV+ a annoncé une nouvelle docu-série Lionel Messi : de quoi s’agit-il ?

Just Racks JUST STAND TV600 - Support TV de sol jusqu'à 65''

Ce meuble TV de la série Just by Spectral se concentre sur l'essentiel, mais offre l'ensemble : une scène design pour votre téléviseur et il laisse disparaître les câbles dans la colonne en aluminium polie puis scellée. Meuble TV peu encombrant avec base en verre anti-rayures. Les câbles sont acheminés vers la colonne tubulaire et hors de votre vue. Un design minimaliste associé à un maximum de plaisir. La base de pied robuste est en verre transparent ou noir résistant aux rayures et offre une stabilité. La surface en verre est extrêmement résistante aux rayures, facile à nettoyer et résistante à l'usure. Caractéristiques : Uniquement pour téléviseurs Norme VESA : 200x200 jusqu'à 400x400 Empreinte au sol : 61 x 36 cm Taille du téléviseur : jusqu'à 65'' Dimensions (l×h×p) : 61 × 96,8 × 50 cm Charge totale max.: 40 kg charge max. support TV : 40 kg Charge max. de la base en verre : 20 Livré compact et facile à installer Le meuble TV est emballé de manière compacte dans une boîte plate pratique pour la livraison à votre domicile. Grâce aux raccords vissés de haute qualité avec des filetages métalliques intégrés, la mise en place est simple et peut être effectuée en quelques minutes, même pour les profanes. Bien sûr, des instructions détaillées pour l'assemblage sont incluses.