L’héritage de Poudlard : le trieur et les choix de la maison

A la rentrée de Poudlard, on trouve assez cérémonie spéciale au lieu de cela: La division des élèves de première année dans les maisons respectives. Comme d’habitude, cette tâche est également L’héritage de Poudlard hérité du Choixpeau. Mais tu as le dernier mot.

Avant que votre aventure magique dans Hogwarts Legacy puisse commencer, vous devrez une des quatre maisons alloué. Une vraie Harry Potter-Le fan saura sûrement déjà où il appartient. Que ce soit un simple sentiment d’appartenance ou parce que vous Valeurs des fondateurs représente.

Le Choixpeau vous attend déjà

Traditionnellement, le chapeau de tri est à vous propriétés analysées et choisira une maison pour vous. Mais vous n’êtes en aucun cas à la merci de cette décision. Vous êtes donc autorisé à influencer l’opinion, comme Harry Potter l’a fait autrefois.

« N’oubliez pas que la sorcière ou le sorcier a toujours le dernier mot quant à la maison à laquelle il appartient. » – Héritage de Poudlard via Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Les quatre maisons en un coup d’œil

Si vous êtes débutant ou si vous n’êtes plus tout à fait sûr, quelle maison représentenous avons préparé pour vous un aperçu concis.

Maison Gryffondor Poufsouffle Serdaigle Serpentard fondateur Godric Gryffondor Helga Poufsouffle Rowena Serdaigle Salazar Serpentard animal héraldique Lion Blaireau Aigle La ligne couleurs de la maison or et écarlate noir et jaune bronze et bleu argent et vert Valeurs Bravoure, courage, détermination Loyauté, volonté d’apprendre, justice Intelligence, Créativité, Sagesse Ambition, recherche de pouvoir, leadership

À quoi ressemblera la sélection de la maison Hogwarts Legacy?

Bien sûr, nous ne pouvons pas répondre à cette question pour le moment. Mais on peut Spéculer. Il est donc facile d’imaginer que vous d’abord quelques questions demander, que le Choixpeau analyse et évalue ensuite.

Comme déjà mentionné, cependant, dans le sens de Principe du monde ouverts’approprier la liberté et surtout lors du choix de sa future maison, donner la liberté de choix. Notez cependant que vous pourrez prendre votre décision plus tard dans le jeu n’est plus annulable peut faire.