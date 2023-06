Captain America 4 obtient un changement de titre, une nouvelle image BTS révèle Harrison Ford et Anthony Mackie

L’année prochaine Capitaine Amérique suite a subi un changement de titre, laissant tomber le Nouvel ordre mondial sous-titre en échange de Captain America : le meilleur des mondes. Le changement de titre pour la tranche MCU a été révélé aux côtés d’une nouvelle image des coulisses, qui montre Anthony Mackie aux côtés de la nouvelle recrue Harrison Ford. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de Captain America.

Le changement de titre est peut-être dû aux connotations négatives attachées à l’expression «nouvel ordre mondial», et tandis que le quatrième Capitaine Amérique l’aventure a probablement pris le sous-titre du premier épisode de la série Disney+ Le faucon et le soldat de l’hiverbeaucoup ont rapidement fait le lien problématique avec le monde réel et espéraient que Marvel proposerait quelque chose de différent. FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU Et clairement ils ont, avec Le meilleur des mondes maintenant la même idée du renouvellement de la franchise que Sam Wilson d’Anthony Mackie devient Captain America pour le monde moderne. Bien sûr, le sous-titre fait probablement également référence aux méchants, The Serpent Society, une coalition de criminels et de mercenaires qui veulent façonner le monde comme ils l’entendent. Réalisé par Julius Onah et écrit par Malcolm Spellman et Dalan Musson, Captain America : le meilleur des mondes reprendra suite aux événements de Le faucon et le soldat de l’hiverexplorant comment assumer le rôle de Captain America a affecté Sam Wilson d’Anthony Mackie. CONNEXES: Captain America: les images du nouvel ordre mondial révèlent un nouveau costume, la star de la WWE Seth Rollins rejoint le MCU

Captain America: Brave New World ajoute Harrison Ford dans le rôle de Thunderbolt Ross

Captain America : le meilleur des mondes ajouterai Guerres des étoiles et Indiana Jones Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross, l’icône hollywoodienne succédant au regretté William Hurt. L’ancien général à la tête dure est depuis devenu président des États-Unis, ce qui signifie que lui et le nouveau Captain America auront probablement beaucoup à discuter alors que le super-héros tente de perpétuer l’héritage de Steve Rogers.

Harrison Ford a récemment parlé de cette expérience en rejoignant le MCU extrêmement réussi et en constante expansion. « Ouais, je veux dire qu’il y a des jours difficiles et des jours faciles et des jours amusants et toutes sortes de jours », a-t-il déclaré. « C’est un horaire difficile et, oui, c’est amusant. Mais ce n’est pas une promenade dans le parc. Ce n’est pas amusant amusant. C’est du travail! »

Dirigé par Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson alias Captain America, Captain America : le meilleur des mondes mettra également en vedette Danny Ramirez dans Joaquin Torres alias Falcon, Carl Lumbly dans Isaiah Bradley, Tim Blake Nelson dans Samuel Sterns, Shira Haas dans Sabra, Harrison Ford dans Thaddeus « Thunderbolt » Ross et Liv Tyler dans Betty Ross, avec Xosha Roquemore, Seth Rollins et Rosa Salazar ont joué des rôles non divulgués.

Captain America : le meilleur des mondes devrait sortir aux États-Unis le 3 mai 2024. Le Capitaine Amérique le suivi sera publié dans le cadre de la phase cinq du MCU aux côtés de personnes comme Coups de foudre, qui suivra un groupe de héros et d’anti-héros dont Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) et Taskmaster (Olga Kurylenko), et le redémarrage de Lame mettant en vedette Mahershala Ali dans le rôle du Daywalker.