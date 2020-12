Les acteurs de «  The Holiday  » ont appris à se connaître lors du tournage de la dernière scène du film

Les vacances est la version de la réalisatrice Nancy Meyers d’une comédie romantique sur le thème de Noël. Avec Cameron Diaz et Kate Winslet, Amanda (Diaz) et Iris (Winslet) changent de maison pendant deux semaines en décembre pour échapper à leur vie amoureuse désastreuse. Amanda se dirige vers le cottage confortable d’Iris dans la campagne anglaise où elle rencontre le frère à l’écran de Winslet, Graham (Jude Law).

Cameron Diaz, Jude Law et Kate Winslet assistent à la première de «The Holiday» | Richard Corkery / NY Daily News Archive via Getty Images

Pendant ce temps, Iris se rend à Los Angeles, en Californie, pour rester dans la vaste maison d’Amanda où elle rencontre Miles (Jack Black). Les quatre acteurs n’ont qu’une seule scène ensemble en tant que groupe, ce qui se trouve être la scène finale du film. C’est alors, filmer les derniers moments de Les vacances, les acteurs ont appris à se connaître.

‘The Holiday’ a été filmé à l’envers

Comme Miffy Englefield l’a dit à Vulture dans une interview de décembre 2019, Les vacances n’a pas été filmé dans l’ordre de la scène d’ouverture à la dernière. Au contraire, le film a été tourné à l’envers.

«Le film a été filmé dos à devant», a-t-elle déclaré. «Donc, notre premier jour sur le plateau correctement, nous avons fait les choses et les trucs de la garde-robe, puis nous avons filmé la dernière scène du film, la fête du Nouvel An.

CONNEXES: L’acteur Sophie « The Holiday » a improvisé 1 ligne dans la scène de M. Napkin Head

Pour ceux qui ne regardent pas Les vacances au moins une fois pendant la saison des vacances sans faute, Englefield a joué Sophie, l’une des filles adorables de Graham qui prend un goût immédiat pour Amanda.

Ne figurant pas dans la bande-annonce du film, Englefield et sa sœur à l’écran, Olivia (Emma Pritchard), rencontrent Amanda, puis lui montrent M. Napkin Head et leur tente.

Les acteurs de « The Holiday » ont fait connaissance pendant la scène du réveillon du Nouvel An

En réfléchissant au film, Englefield a rappelé sa première journée sur le plateau. Elle se souvenait avoir filmé la scène de la fête du réveillon du Nouvel An où Amanda et Iris dansent dans le salon avec Miles, Graham, Sophie et Olivia tandis que «You Send Me» d’Aretha Franklin joue en arrière-plan.

«C’est la seule scène du film où tous les personnages principaux sont ensemble», a-t-elle déclaré. «C’était donc un très, très bon point de départ pour nous de pouvoir nous connaître.»

Englefield a poursuivi en disant que c’était la journée la plus agréable qu’elle ait jamais passée sur un plateau de cinéma.

«C’était un très bon premier jour parce que nous étions tous habillés», dit-elle. «Nous sommes tous impatients d’aller faire cette petite fête, et nous avons eu ces canapés et de la musique. C’était la première journée la plus belle que j’aie jamais eue sur le plateau.

CONNEXES: La star de « Miracle on 34th Street », Natalie Wood, pensait vraiment qu’Edmund Gwenn était le père Noël

Nancy Meyers a écrit « The Holiday » en pensant aux acteurs

Regarder Les vacances et pensez à quel point Winslet, Diaz, Law et Black sont parfaits pour les rôles qu’ils jouent? C’est parce que le réalisateur a écrit les parties spécialement pour eux. Meyers voulait faire de Black un homme de premier plan, alors elle a fait tomber son personnage amoureux d’Iris.

Location Les vacances sur Amazon Prime Video ou regardez-le sur Hulu avec un abonnement premium.

CONNEXES: La ligne préférée de Chevy Chase des « vacances de Noël de National Lampoon » est inattendue