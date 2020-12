The Good Doctor: Shaun et Lea, seront-ils séparés dans les prochains épisodes de la saison 4?

L’histoire d’amour de Shaun et Lea a commencé à la fin de la troisième saison de « Le bon docteur«Et depuis, bien qu’ils aient eu quelques problèmes, ils continuent ensemble, mais que se passera-t-il dans les prochains épisodes du quatrième volet du drame médical ABC?

Le premier obstacle pour le nouveau couple était la pandémie de coronavirus qui les séparait, ainsi que d’autres paires de la série. Bien que cela ait également provoqué un moment de tendresse entre eux, ils se sont assis pour parler séparés par un mur. Après plusieurs tests négatifs, Shaun et Lea se sont de nouveau étreints.

Cependant, dans le troisième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur«Murphy a déclaré en public que sa petite amie avait un corps parfait, mais il n’aimait pas sa voix nasillarde lorsqu’il parlait au téléphone.

Lea a essayé d’être compréhensive et a expliqué comment son commentaire la faisait ressentir. Bien sûr, Shaun s’est excusée, mais bien qu’elle appréciait son honnêteté, elle ne pouvait s’empêcher de se sentir bouleversée par le commentaire. Alors, que leur arrivera-t-il lorsque la saison quatre reviendra?

C’est ainsi que l’histoire d’amour de Lea et Shaun a commencé dans « The Good Doctor » (Photo: ABC)

SHAUN ET LISEZ DANS «LE BON DOCTEUR 4»

Dans une précédente interview avec TVLine, Freddie Highmore, qui joue Shaun Murphy dans « Le bon docteur« Il a dit que » la chose excitante de cette année est de voir Shaun et Lea dans une relation plus mature. Je pense que nous nous sommes bien amusés tôt avec Shaun, avec Lea, et avec Shaun et Carly. [Hemos visto] Que chacun sache individuellement s’il s’aime et s’il veut être ensemble pour le long terme. Cette saison, nous pouvons explorer l’approfondissement d’une relation et de leur lien, et ce que cela signifie. «

«En tant que colocataires, ils vivaient ensemble. C’est très différent quand on vit en couple: quand on partage tous les espaces de cet appartement, quand on partage la même chambre, quand on dort dans le même lit … Il y a différents défis à ne pas sentir qu’on a son propre espace de la même manière que l’on est. utilisé. Et Shaun a toujours lutté avec le changement d’une manière ou d’une autre, ou quelque chose hors de la norme. Je ne sais pas si Lea voudra dormir sur un matelas par terre pour toujours. [que es la configuración actual de Shaun]. Chacun d’eux sera obligé de faire des compromis, comme nous le faisons tous dans les relations, et cela ne doit pas être une chose négative. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas penser individuellement, purement vous-même lorsque vous êtes avec quelqu’un d’autre », a ajouté l’acteur qui joue le Dr Murphy.