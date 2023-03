Nicholas Hoult sur Renfield et son histoire avec les films Dracula : « Je suis retourné les regarder et les étudier »

Lors d’une visite programmée, Nicolas Hoult a parlé de jouer le personnage principal dans Renfield avec Screen Rant. Dans ce film, réalisé par Chris McKay et basé sur une idée de Robert Kirkman, le serviteur vampire éponyme travaille pour Dracula (Nicholas Cage) depuis environ 100 ans et a décidé que ça suffit.





« Donc, le Renfield que nous avons vu dans – vous savez, dans les romans de Bram Stoker et dans les films précédents, il a en quelque sorte vécu dans l’ombre de son patron dans cette relation très toxique à la manière du diable s’habille en Prada pendant un certain temps, et puis, à travers les circonstances de ce film, il commence à se rendre compte que ce n’est pas ce qu’il voulait dans la vie, et il s’est en quelque sorte trompé et piégé dans cette relation. Et il commence à trouver sa voix et sa capacité à devenir lui-même un héros.

En grandissant, Hoult n’a pas regardé trop de films de Dracula. Selon l’acteur, il a vu Dracula de Bram Stoker, où Gary Oldman jouait le comte, et Hôtel Transylvanie, où c’était Adam Sandler en tant que vampire. Ce dernier film était quelque chose qu’il avait beaucoup regardé ces derniers temps à cause de son fils. Pourtant, ils n’ont jamais été une grande partie de la vie de Hoult en grandissant.

« Je suis retourné les regarder et les étudier, et en particulier la performance de Dwight Frye, je suppose. Essayer de lui voler des trucs quand c’était possible, en particulier ce rire qu’il [brought]. Je fais de mon mieux. J’y suis retourné et j’ai relu le livre aussi, juste pour voir s’il y avait quelque chose dedans. Mais comme je l’ai dit, nous rejoignons Renfield à un moment très différent de son parcours au début de ce film. »

Autres choses de Renfield, comme manger des insectes

Hoult a essayé de s’approprier le rôle, en particulier à la lumière du fait que sa version de Renfield est beaucoup moins maniaque et plus usée que la représentation emblématique de Frye. Cependant, une chose qu’il a essayé de retenir de son prédécesseur était le rire que Frye utilise comme personnage, bien qu’il ne sache pas si des scènes avec lui ont fait partie du montage final.

« Mais le rire, je reviendrais juste et écouterais l’audio de lui. J’ai quelques fois juste pris des morceaux de dialecte du livre – ou de cette itération du film et j’ai essayé d’intégrer cela dans ce dialogue. Mais encore une fois, c’est très différent, parce que Ryan Ridley écrit sur un ton et une voix plus modernes. Donc, c’est une prise de monstre moderne.

L’un des attributs les plus emblématiques de Renfield était le régime anti-insectes du personnage, que Hoult devait faire. C’était surtout des grillons, qui « étaient plutôt sympas, parce qu’ils ont ce genre de grillons séchés qui sont un peu aromatisés ». Il y avait aussi quelques insectes non-insectes – des cafards au caramel, des vers gommeux et un insecte de la pomme de terre, mais Hoult n’aimait pas ce dernier.

« Et le concept derrière la bouffe d’insectes, et cela revient évidemment à l’idée que c’est ce qui lui donne – lui consommer des forces vitales était ce qui lui donnait du pouvoir. Donc, c’est en quelque sorte ce qui lui donne l’avantage quand il est pris dans des moments de péril . Alors qu’il doit protéger Dracula, il mange un insecte et obtient ce petit peu de jus supplémentaire pour se battre. »

Renfield sortira en salles le 14 avril 2023.