Xbox Series X obtient une nouvelle mise à jour, rend la reprise rapide plus claire

CV rapide est une fonctionnalité particulièrement utile et populaire de la Xbox Series X / Sque vous n’avez pas à quitter les jeux et que vous pouvez revenir directement dans l’action sans temps de chargement. Vous pouvez même ouvrir plusieurs jeux en même temps. Mais comment vois-tu quel titre est actuellement actif sont?

Microsoft travaille sur une nouvelle mise à jour de reprise rapide pour la Xbox Series X / S

Les participants au programme Xbox Insider sont actuellement autorisés à essayer une nouvelle mise à jour pour la console actuelle de Microsoft. Cela ajoute une option pour la fonction de reprise rapide, que vous pouvez utiliser pour voir à partir d’un groupe quelles pistes sont actuellement actives via Quick Resume. Vous pouvez gérer ce groupe, gérer les jeux et apporter des modifications. Cela vous donne une très bonne vue d’ensemble et aucun jeu ne reste ouvert auquel vous ne jouez peut-être pas pour le moment.

Vous pouvez voir à quoi ressemble cette nouvelle fonctionnalité avec la première capture d’écran:

Voici à quoi ressemble la nouvelle vue d’ensemble de Quick Resume. Les jeux de ce groupe sont tous dans l’état de reprise rapide et le groupe se gère lui-même, bien que vous puissiez manuellement supprimer les jeux de l’état. L’équipe étudie également des fonctionnalités supplémentaires de «Gestion rapide des CV». pic.twitter.com/we73F7doj7 – Siège de toilette (@klobrille) 20 avril 2021

De plus, la nouvelle mise à jour de la Xbox Series X / S introduit d’autres changements et innovations. Ainsi, vous pouvez définir le passthrough audio pour vos applications préférées et sur un autre arrière-plan dynamique vient en plus.

La mise à jour est actuellement en test alpha via le programme Insider. Il n’y a actuellement aucune date à laquelle il sera disponible pour tous les propriétaires d’une Xbox Series X / S. Vous devez juste être patient ici un peu plus longtemps.

Cependant, Microsoft a déjà annoncé que certaines choses pourraient changer dans cette mise à jour. Après tout, les développeurs recueillent d’abord les commentaires des testeurs, puis les implémentent. Il est donc possible que le groupe de reprise rapide soit toujours révisé ou jusqu’à ce que la mise à jour soit publiée encore plus de changements et de fonctionnalités être ajouté.