Une poupée asiatique partage la chanson d’amour que le roi Von a écrite pour elle

Asian Doll a joué une chanson que King Von a écrite pour elle sur Instagram Live.

Asian Doll et King Von avaient une relation quelque peu difficile, mais le rappeur basé à Dallas admet que la star décédée était son tout premier vrai petit ami. Ils ont apparemment eu leurs hauts et leurs bas, ce qui était clair pour les fans sur les réseaux sociaux, mais cela ne signifie pas qu’ils ne partageaient pas beaucoup d’amour les uns pour les autres. Au cours de leur relation, qui aurait pris fin des semaines avant la mort de Von, le natif de Chicago a écrit au moins une chanson d’amour pour montrer ses vrais sentiments pour Asian Doll, qui fait enfin son chemin vers la lumière. Lors d’une récente session Instagram Live, Asian a joué l’une des chansons d’amour que King Von lui a écrites, qui contenait les paroles suivantes: « Sur de vraies conneries, je te sens et merde / Et même si je suis T riche mais je suis aussi réel que possible / Et je ne joue pas pour les Knicks mais sur le court où nous nous sommes rencontrés / Tu ne m’as pas encore remarqué mais tu étais déjà ma chienne. « De toute évidence, King Von ressentait de vrais sentiments pour Asian Doll. Même s’il s’agit d’une chanson d’amour, King Von a encore trouvé le temps de dissoudre Tooka, ce qui ne plaira sûrement pas à la mère du regretté rappeur. « Tu sais que j’étais avec mon équipage / Tu sais que c’est Durkio et Book / Nous fumions sur le Took / Tu avais un excellent travail. » Récemment, le single posthume « Lurkin ‘ » de King Von avec Funk Flex est sorti. Si cette chanson d’amour pour Asian Doll n’est pas votre vibe, essayez-la.