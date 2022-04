Les 3 séries avec une perspective de genre à prendre en compte

recommandations

D’après la pièce de Margaret Atwood, Le conte de la servante C’est l’un des drapeaux des productions qui fonctionne le mieux avec la perspective de genre. Mais clairement, ce n’est pas le seul.

©IMDBSex Education, une des références pour les adolescents.

Depuis quelque temps, les productions des principaux studios ont dû s’adapter à l’époque actuelle et commencer à inclure des thèmes cruciaux dans leur contenu. La perspective de genre et l’agenda féministe sont devenus cruciaux sur le petit et le grand écran, et donc des adaptations telles que Le conte de la servantedu roman Margaret AtwoodSoit De gros petits mensongesbasé sur le roman de Liane Moriarty.

De nos jours, il est presque impossible de ne pas tomber sur une production de Netflix ou de hbo max, pour ne citer que quelques-unes des plateformes de streaming les plus importantes aujourd’hui, qui n’ont pas pris ce drapeau et l’ont ajouté à leurs fictions. Sans oublier les séries qui ont su mettre à rude épreuve le thème de la perspective de genre dans leurs histoires, comme dans le cas de Des hommes fous (qui par coïncidence, avec dans Le conte de la servantedevait Elizabeth Moss dans sa distribution), on vous parle de trois séries qui, sans aucun doute, sont devenues aujourd’hui cruciales.

+Séries avec une perspective de genre

3 – Euphorie

Avec Zendaya en tête, cette production axée sur les addictions et la fragilité de l’adolescence, l’éveil sexuel et la recherche d’expérimentation de tout ce qui nous tombe dessus. Mais, en même temps, il a réussi à introduire des questions aussi transcendantales pour cette époque que l’identité de genre, avec un caractère aussi complexe et profond que Jules. En ce sens, il est impossible de ne pas parler d’un grand épisode comme le spécial diffusé entre la première et la deuxième saison axé sur une discussion entre le personnage de chasseur et son psychologue. Un dix dans tous les sens.

2 – L’éducation sexuelle

Gillian Anderson, Emma Mackey et Asa Butterfield sont les protagonistes de cette grande production de Netflix. Chaque épisode est un cours sur le genre et la sexualité qui devient un impératif pour les adolescents, avec un regard et une interprétation beaucoup moins agressifs que celui de euphorie.

1-Les garçons

Cette parodie sur le monde des super-héros avec laquelle Amazon Prime Vidéo réussi à s’imposer sur le marché est un autre des incontournables en termes de perspective de genre. Parce que? Toute la construction autour des héroïnes comme Annie ou Maëva, pour n’en citer que deux des principaux, se chargent de glisser critiques et dénonciations à la fois avec drame et avec des moments pleins d’acidité et d’humour. Épingle de sûreté.

