Le meilleur conseil que j’ai jamais eu, selon les gens sur TikTok

Alors que 2021 recommence enfin, beaucoup de gens réfléchissent à l’année écoulée, qui a été traumatisante pour beaucoup.

Beaucoup de gens regardent l’année en arrière – ainsi que les meilleurs conseils qu’ils aient jamais reçus – et apportent ces bonnes vibrations à la nouvelle année. Et qui savait que le meilleur endroit pour chercher des conseils de vie est sur TikTok? Eh bien, maintenant vous savez!

Quelle a été la tendance des conseils de vie TikTok lorsque l’utilisateur @healthymahmoud a publié une vidéo demandant: «Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu?»

Dans les commentaires, un utilisateur a déclaré: «Un jour, vous allez rencontrer quelqu’un et ils vont vous faire comprendre qu’il n’y avait rien de mal avec vous.»

Un autre a dit: «Ne leur dites pas vos projets. Montrez-leur vos résultats. »

Ensuite, d’autres utilisateurs de TikTok ont ​​finalement commencé à publier leurs propres vidéos de partage de conseils qu’ils avaient appris tout au long de leur vie.

Continuez à lire pour apprendre le meilleur conseil de vie que les gens aient jamais reçu:

Divisez vos objectifs en éléments plus petits et plus faciles à gérer.

L’utilisateur @theerikacruz a partagé trois conseils de motivation. Tout d’abord, elle a expliqué que vous êtes capable de tout ce que vous décidez. Vous devez diviser vos objectifs en petits morceaux gérables afin de ne pas être submergé. Ensuite, abordez vos objectifs petit à petit et vous vous rendrez compte que c’est plus facile qu’il n’y paraît.

Deuxièmement, nous sommes tous plus semblables que différents. Chacun a ses propres insécurités et traumatismes auxquels nous sommes confrontés. Alors, ne jugeons pas les autres et traitons tout le monde avec gentillesse. Il est également essentiel, dit-elle, de ne rien faire de trop personnellement.

Enfin, rien n’est permanent. Si vous traversez une période difficile, cela ne durera pas éternellement. Les choses finissent par s’améliorer et vous êtes assez fort pour le dépasser.

Soyez intentionnel dans tout ce que vous faites.

@coachtorigordon est allée à TikTok pour partager quelques leçons incroyables qu’elle a apprises dans sa vie.

Le premier étant que vous devez être intentionnel dans tout ce que vous faites, car votre avenir en dépend.

Deuxièmement, l’attention est la nouvelle monnaie, alors soyez attentif à l’endroit et à ce à quoi vous accordez votre attention.

Troisièmement, protégez votre énergie car c’est une ressource limitée. Ne gaspillez pas votre énergie ou votre temps sur des choses qui ne vous servent pas.

Ensuite, acceptez votre douleur et elle fera moins mal. Vous devriez ressentir vos sentiments pour pouvoir passer à autre chose et grandir. Enfin, frapper un oreiller est un outil efficace de gestion de la colère. Laissez sortir cette colère, bébé!

Vous n’êtes jamais aussi maladroit que vous le pensez.

L’utilisateur @ spencer.barbosa a posté des conseils très honnêtes que vous devez entendre. Elle a réalisé la vidéo avec son amie et l’a sous-titrée «conseils de vos grandes sœurs».

Premièrement, elle déclare que vous n’êtes pas aussi bizarre et maladroit que vous le croyez. Ensuite, si vous appelez FaceTime ou appelez un gars et qu’il ne répond pas, ne le rappelez pas car vous aurez l’air d’avoir soif. Attendez plutôt qu’il vous rappelle.

Quand il s’agit d’amitié, il est plus facile d’arrêter d’être ami avec quelqu’un que de continuer à supporter son énergie toxique. Éliminez les personnes toxiques et négatives parce que vous n’en avez pas besoin. Entourez-vous de personnes positives qui font ressortir le meilleur de vous.

En ce qui concerne la mode, elle conseille de ne s’habiller pour personne d’autre que pour vous-même. En fait, vous avez tendance à être à votre meilleur lorsque vous portez une tenue que vous aimez et dans laquelle vous vous sentez en confiance. Autre conseil: personne ne remarque plus votre bouton que vous, alors ne le faites pas remarquer. Nous avons tendance à voir nos propres imperfections accentuées – mais en réalité, personne d’autre n’y prête attention.

En ce qui concerne les relations, si quelqu’un vous aime vraiment, il fera des efforts pour vous voir. Ils vont y arriver et montrer qu’ils sont intéressés. Si vous continuez à voir des drapeaux rouges, ne les ignorez pas.

De plus, vous n’avez jamais l’air bien quand vous essayez de faire paraître quelqu’un d’autre.

Plus de conseils: postez ce que vous voulez sur instagram! Si vous vous sentez mignon, ne le supprimez pas.

Enfin, gardez le contrôle de votre propre vie.

Rien n’est permanent – y compris vos problèmes.

Darren Troy a décidé de partager quelques citations inspirantes qui changent la vie.

«Rien ne peut vous apporter la paix à part vous-même.»

« La meilleure arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu’une autre. »

« Rien n’est permanent dans ce monde méchant – pas même nos problèmes. »

Cela fait réfléchir, bien sûr.

Passez du temps avec vous-même.

@sunshinenath a posté une vidéo contenant des conseils qu’elle aurait souhaité connaître plus tôt dans la vie.

Premièrement: « S’inquiéter ne change rien, s’en soucier une fois et plus » et « Ecrire de la poésie, même si vous n’écrivez pas. »

Il a également conseillé: «Ne vous inquiétez pas tellement de l’amour, cela viendra à vous au bon moment».

Cependant, si vous n’êtes pas bien traité, ce n’est pas de l’amour et vous devriez passer à autre chose.

Plus de conseils: prenez soin de votre sœur, passez du temps avec vous-même, vérifiez vos amis et aimez-vous d’abord. En outre, il vaut mieux être détesté pour qui vous êtes alors aimé pour quelqu’un que vous n’êtes pas. Souvenez-vous également que « la popularité ne veut rien dire, arrêtez d’essayer si dur d’être populaire. » Concentrez-vous plutôt sur des conversations plus profondes et significatives avec les personnes qui comptent.

«Soyez gentil avec les gens. Soyez si gentil, cela change la perspective de quelqu’un sur la vie.

Elle a également laissé tomber quelques astuces très pratiques pour vaporiser du parfum sous la douche pour que l’odeur vous collera, portez un écran solaire et pour éviter les ballonnements, buvez du thé vert le matin.

Enfin, « Prenez toujours un moment pour danser sous les étoiles. »

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.