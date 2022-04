Mesures correctives, l’un des derniers films de Bruce Willis, maintenant diffusé sur Tubi

Les fans inconditionnels de la légende du film d’action Bruce Willis peuvent se régaler de la star du mégawatt dans ce thriller de science-fiction bourré d’action Mesures correctives sur le service de streaming Tubi. Basé sur le roman graphique Grant Chastain du même nom, Willis joue le rôle de Julius « The Lobe » Loeb, un génie maléfique assis sur une fortune introuvable.

En mars, la famille Willis a publié une déclaration annonçant le départ de leur patriarche en raison de sa lutte contre l’aphasie, un trouble du langage qui affecte la capacité d’une personne à communiquer. Le message avait été signé par les filles de Willis, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn, ainsi que par sa femme Emma et son ex-femme Demi Moore. La famille a admis avoir fait face à des défis, mais a exprimé sa gratitude à tous les fans de Bruce Willis qui ont suivi sa riche carrière.

Mesures correctives se concentre autour de San Tiburon, une prison Ubermax cachée dans le Grand Nord-Ouest où cyborgs, monstres et super-vilains sont hébergés et contrôlés par des inhibiteurs de puissance et des colliers de choc 24 heures sur 24. Le plus notoire d’entre eux est « The Lobe » (Willis), un homme qui ne veut pas se séparer de ses richesses. Néanmoins, le tout aussi corrompu Warden Devlin (Michael Rooker) est quelqu’un qui veut désespérément mettre la main sur ces richesses et qui essaie de casser le Lobe depuis des années. La prison est plongée dans le chaos après l’arrivée de Payback, joué par Dan Payne. ( Veilleurs) , un justicier meurtrier en quête de vengeance. Diego Diaz (Brennan Mejia de Power Rangers ) joue le rôle d’un conducteur qui est là sur de fausses accusations. Le film met également en vedette Les Flash’s Tom Cavanaugh dans le rôle de Gordon « The Conductor » Tweedy, un détenu qui souffre depuis longtemps qui envoie littéralement des ondes de choc dans toute la prison et les hommes, provoquant un bouleversement de l’ordre.

Deux autres films de Bruce Willis sont également prévus pour une sortie en 2022. Dans le thriller Le mauvais endroit, il joue le rôle de Frank. Le film raconte l’histoire d’un cuisinier de méthamphétamine qui traque un ancien chef de la police d’une petite ville dans le but d’empêcher l’homme de témoigner contre sa famille.

Dans le film d’action Forteresse : l’Œil du tireur d’éliteégalement appelé Forteresse 2 et est une suite de Forteresse, Willis joue le rôle de Robert Michaels. L’histoire tourne autour d’un lieu de villégiature top secret pour les officiers du renseignement américains à la retraite et met en vedette Kelly Greyson, Jesse Metcalfe et Chad Michael Murray. Greyson a récemment expliqué comment c’était de travailler avec Willis sur la suite, et vous pouvez lire ses commentaires ci-dessous.

« Je n’ai jamais entendu parler [his] diagnostic précédemment. Mais mon souvenir de travail avec Bruce est à quel point il était amical et vraiment, vraiment talentueux dans son rôle. C’est définitivement un professionnel. Il sort comme une légende avec une belle carrière derrière lui… J’ai eu le privilège de travailler avec lui à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. C’était un cadeau de pouvoir apprendre à le connaître en tant que personne et de voir à quel point il est authentiquement gentil dans la vraie vie. Le récit à son sujet en ce moment devrait porter sur l’incroyable carrière qu’il a eue. »

