Comment reformuler et réécrire des textes  simplement ? 

Faire de la rédaction n’est pas toujours chose simple pour les rédacteurs. Ces derniers connaissent cette difficulté au moment où ils doivent reprendre des concepts et idées d’autres écrits sans pour autant les plagier. Il y a plusieurs moyens pour les rédacteurs web ou autres, d’arriver à créer du contenu unique.

Reformuler un texte efficacement

La reformulation est un principe fondamental dans la rédaction. Elle permet de créer un contenu unique et original.

Définition de la reformulation

La reformulation d’un texte est l’idée de s’inspirer de contenus déjà écrits. Elle va permettre de pouvoir reprendre des connaissances, idées ou concepts en se les réappropriant. Depuis votre jeune âge, on vous apprend à ne pas copier-coller des textes qui ne vous appartiennent pas. En rédaction web, il en est de même. En reformulant, vous reprenez des idées en les apportant à votre manière avec vos propres mots.

Il y a plusieurs astuces pour permettre une bonne reformulation. Voici quelques conseils pour faire créer du contenu unique web ou à d’autres fin :

Veillez à utiliser le plus de synonymes, expressions variées et formulations similaires

Trouvez des titres impactants qui iront avec votre thèse générale

Faites en sorte d’évoquer une idée dans chaque paragraphe. Cela permet la compréhension rapide du lecteur.

Pensez à ne pas alourdir votre texte en faisant des paragraphes et des phrases trop longues. Les grandes tournures de phrases peuvent perdre celui qui vous lira.

Le contenu unique est une difficulté, à l’heure actuelle, où il y a pléthore d’informations en ligne. Toutefois, il est important de créer des textes originaux sous peine d’être fortement sanctionné. En rédaction web, vous publiez un texte sur une même idée dans de nombreux endroits. La duplicité est sanctionnée même si elle résulte de contenus internes. Le plagiat externe est encore plus grave pour le moteur de recherche qui peut vous blacklister.

Les outils de paraphrase et de reformulation

Pour créer des contenus uniques et originaux en un rien de temps, il y a de nombreux sites qui se proposent de générer des textes unique. Ces derniers vont vous aider à reformuler votre texte et également vous apporter une aide dans votre tache. Ceux-ci sont très utiles pour réécrire en grandes quantités. Ces outils-là sont assez développés et proposent des fonctionnalités intéressantes pour le rédacteur.

Contenu unique : l’aide à la réécriture et à la reformulation compétente

La plateforme vous permet d’avoir des textes, articles ou autres écrits uniques en un rien de temps. En seulement trois clics, vous pourrez avoir une aide précieuse pour générer des textes différents.

Contenu Unique

Contenu Unique est un outil pour reformuler un texte, très efficace. Il génère des contenus nouveaux et originaux. Grâce à cette plateforme, vous pourrez avoir des variantes d’un texte de base donné. Cela peut se faire de manière automatique avec un texte réécrit par l’outil. Vous pouvez aussi prendre le contrôle manuellement de la plateforme si vous souhaitez avoir une aide sans pour autant tout changer.

Le but de la plateforme est de rendre des textes de qualité et d’être bien classé dans le web.

De plus, celle-ci permet de vous donner de la visibilité et un bon rang dans le moteur de recherche. Avec ce genre d’outil, on va être au plus proche du sens initial de l’écrit sans être le même. C’est ainsi un outil qui va vous éviter ce problème de plagiat avec un contenu unique.

Les fonctionnalités de la plateforme

Comme dit précédemment, il est possible que vous repreniez manuellement le contrôle de l’interface. Cela pourra vous donner l’occasion de regarder les modifications apportées et changer celles qui ne sont pas pour votre cas. Le site se veut être simple et facile d’utilisation. La plateforme vous suggérera différentes formulations au vôtre ainsi que des milliers de synonymes et de vocabulaires différent à vos habitudes.

Si vous souhaitez avoir la main sur votre vocabulaire, ou que certaines choses doivent impérativement y figurer, la plateforme vous permet de créer un dictionnaire personnel. Vous pouvez importer vos expressions et changer comme bon vous semble.

Une fois que vous avez reçu le ou les textes, vous aurez l’occasion de l’exporter sous différents formats. Cet outil d’aide à la rédaction permet de faire un gain de temps et d’argent.