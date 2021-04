Oscars 2021: Chadwick Boseman remportera-t-il le prix posthume?

Les Prix ​​Oscar 2021 est là! À partir de 21h00, la transmission de la quatre-vingt-treizième édition de la plus grande soirée cinéma débutera et tous les nominés ont déjà retiré leur garde-robe pour porter les meilleurs et les plus élégants looks lors du tapis rouge et du gala le plus attendu.

Dans le cadre de mesures protocolaires, de masques et de distance sociale, le Prix ​​Oscar 2021 aura lieu à la gare Union Station de Los Angeles, étant ainsi le premier prix de cette saison à exclure la connexion via le streaming. Cependant, Chadwick Boseman est l’un des grands absents dont on se souviendra avec beaucoup d’émotion.

Chadwick Boseman sera le plus mémorable des Oscars. Photo: (Getty)



L’acteur, connu dans le monde entier pour son rôle de Panthère noire à Marvel, il est décédé le 28 août après avoir secrètement combattu le cancer. Pendant son traitement, Boseman était en plein tournage Bas noir Ma Raineys, un film qui fait aujourd’hui de lui l’un des favoris pour remporter le prix du meilleur acteur de premier plan.

Dans ce film, Chadwick Boseman joue un trompettiste ambitieux du quatuor qui accompagne la chanteuse de blues Ma Rainey, jouée par Viola Davis. En fait, lui et elle résonnent le plus en tant que gagnants potentiels étant donné la chimie qu’ils affichent à l’écran.







À tel point que, si la panthère noire dont on se souvient prend l’un des Prix ​​Oscar, serait le troisième acteur à remporter un prix posthume. En 1977, grâce au film Réseau c’est Peter Finch qui est sorti victorieux et, en 2009, Heath Ledger pour La nuit noire. Et, d’autre part, dans le cas de Boseman ce serait aussi la reconnaissance de sa performance remarquable, rendant ainsi un grand hommage à cet acteur devenu une icône de la communauté noire.