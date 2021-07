Les 3 copines de Tom Holland Spiderman

Bien qu’elle ait commencé sa carrière d’actrice à un très jeune âge, Tom Holland Il a appris ce qu’implique la renommée internationale à l’âge de 19 ans lorsqu’il est arrivé aux studios Marvel pour incarner Peter Parker

Mieux connu sous le nom de l’Homme araignée. En tant que tel, il s’est non seulement imposé comme l’un des plus jeunes artistes de la franchise, mais s’est également avéré capable de partager un set avec des stars telles que Robert Downey Jr ou Chris Evans.

C’est pourquoi, à ce jour, Tom Holland a deux films dans le MCU en tête et, le 17 décembre prochain sera présenté en avant-première la clôture de cette trilogie, Spiderman : pas de chemin à la maison.

Aussi, sera Zendaya, l’ancienne star de Disney avec qui le Britannique a partagé l’écran lors des deux premiers volets de Spiderman et qui reviendra sur ce dernier dans son rôle de MJ.

Tom Holland et Zendaya. Photo : (IMDB)

Cependant, tout comme cela s’est produit à chaque année de sortie d’un nouveau long métrage du super-héros en costume rouge, les acteurs sont à nouveau engloutis dans des rumeurs de romance. Au-delà du fait qu’à plus d’une occasion Holland et Zendaya ont nié être plus que des amis, les fans continuent de ne pas les croire en raison de la chimie indéniable qu’ils transmettent à l’écran et même en dehors.

Tom Holland et Zendaya. Photo : (Getty)

Cependant, il existe un test qui confirme ce que disent les interprètes : ils n’ont rien de plus qu’une grande amitié. C’est que, tout au long de leur carrière, l’un et l’autre ont eu leurs partenaires et, de Spoiler, nous révélons qui étaient les filles qui sont tombées amoureuses de Tom Holland.

Les 3 filles qui sont tombées amoureuses de Tom Holland :

1. Ellicia Lotherington :

Beaucoup pensent qu’Ellicia était le premier amour de Hollande, qui avait déjà eu d’autres relations éphémères avant elle, mais ce réalisateur était le couple qui a duré le plus longtemps. Pendant trois ans, ils ont été vus ensemble, mais il semble que la pression des Britanniques pour être Spiderman ait mis fin à la relation. La cause de leur séparation n’est pas confirmée, mais elle s’est produite juste au moment où il est entré dans l’univers Marvel.

Ellicia et Tom Holland. Photo : (@tomholland2013)

2. Ella Purnell :

Peu d’informations sont connues sur la relation entre Tom et Ella puisque, lors de leur histoire d’amour, ils ont essayé de ne pas trop se montrer en public. Depuis 2017, lorsque les rumeurs de leur romance ont commencé, la seule fois où ils ont été filmés, c’était lors d’une fête et de la laisser ensemble.

Ella Purnell. Photo : (Getty)

3. Nadia Parkes :

Il est connu que Tom Holland il est généralement très secret lorsqu’il s’agit de sa vie privée, en particulier à propos de ses fréquentations et de ses relations. Mais, une photo qu’il a publiée sur son Instagram de la jeune actrice a commencé à éveiller les soupçons sur leur relation et même de nombreux médias ont assuré que l’année dernière ils avaient traversé la quarantaine ensemble.