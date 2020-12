Une grosse cascade de Monster Hunter faisait vraiment craindre à Milla Jovovich pour sa vie

Milla Jovovich a été l’une des premières stars de l’action féminine pour une nouvelle génération lorsqu’elle a joué le rôle de la protagoniste Alice dans le réalisateur Paul WS Anderson. Resident Evil séries. Le duo, maintenant marié, s’est à nouveau associé pour le prochain long métrage sur les grosses créatures Chasseur de monstre. Malgré ses années d’expérience dans le genre d’action, Jovovich a révélé qu’il y avait une scène particulière dans le nouveau film où elle était attachée à un humvee retournant qui lui faisait craindre pour sa vie.

« C’était horrible. C’était vraiment horrible, parce que je deviens vraiment claustrophobe. Ils ont en fait construit une plate-forme qui ressemblait à une rôtisserie, de sorte que Humvee était comme le poulet, et il tournait en rond. Et, vous savez, ils le feraient attachez-nous, avec toute notre armure et tout notre équipement, et soufflez tous ces débris dans la voiture, et c’était juste comme, fort. J’avais littéralement une crise de panique, je ne pouvais pas. Et vous la tête en bas … c’était comme l’une de ces choses au carnaval, où vous n’arrêtez pas de vous retourner encore et encore. J’étais comme, ‘Wow, quand j’avais 12 ans, ça aurait été vraiment amusant. Et maintenant, je me sens juste comme je vais littéralement mourir. «