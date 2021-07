Toute la musique de la bande originale de Gossip Girl saison 1 que vous devez ajouter à vos playlists.

Une fille bavarde est de retour avec encore plus de drame, de mystère et de scandale mais ce ne serait pas Une fille bavarde sans bande-son emblématique.

Aujourd’hui (8 juillet), le premier épisode de la Une fille bavarde redémarrage diffusé sur HBO Max. La série nous présente une nouvelle génération de l’élite de Manhattan. Situé dans le même monde que l’original, le renouveau se concentre sur deux sœurs perdues depuis longtemps et sur la façon dont leur vie change lorsque leurs mondes entrent en collision et que la seule et unique Gossip Girl fait son retour avec une nouvelle identité.

Il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé amoureux de Julien (Jordan Alexander), de Zoya (Whitney Peak) et du reste du casting, mais qu’en est-il de la musique ? Chaque chanson de la bande originale est excellente. Dans cet esprit, nous avons rassemblé une longue liste de toutes les chansons jouées dans Une fille bavarde saison 1. Revenez chaque semaine pour découvrir ce qui a été présenté dans l’émission.

Quelles chansons ont été jouées lors du redémarrage de Gossip Girl ?

Bande originale de Gossip Girl : toutes les chansons jouées lors du redémarrage. Image : HBO Max

Épisode 1 – Juste une autre fille sur le MTA

Hope Tala – « Toutes mes filles aiment se battre »

Frank Ocean – ‘Super Rich Kids’

Q – « Emmène-moi où est ton cœur »

Ariana Grande – ‘Positions’

Cyn – ‘Boissons’

Exmiranda – ‘Vapeur’

REI AMI – ‘Fugueur’

Billie Eilish – « Donc je suis »

Tinashe – ‘Coquin (Superstar)’

Kllo – « Je viens de m’enregistrer »

Junglepussy – ‘Araignées’

ROSALÍA – ‘A Palé’

Vanessa Carlton – « Je ne peux pas rester la même »

Que pensez-vous de la bande son ?

.

