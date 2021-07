Les enfants des années 90 sont horrifiés après avoir réalisé l’âge des parents des Razmoket

Si vous êtes né dans les années 90, vous avez probablement grandi à l’âge d’or des dessins animés. Nous avons eu Récréation, nous avons eu tôt Les Simpson – et nous avons eu le Razmoket.

Mais si vous entrez ou êtes bien installé dans votre trentaine maintenant, vous serez probablement choqué et dégoûté d’apprendre que les parents du Razmoket les tout-petits ont en fait votre âge.

C’est vrai, les gens ont calculé l’âge de ces adultes aux cheveux gris, matures et à part entière, et les résultats sont sombres.

Drew Pickles, le frère aîné de Stu et le père d’Angelica, doit avoir à peu près le même âge. En effet, dans l’épisode « Le premier anniversaire de Tommy », la ligne « nous étions huit » suggérerait que leurs anniversaires se chevauchent, faisant de Drew 33 ou 34.

Les autres âges des personnages ne sont pas référencés directement dans la série, mais sont répertoriés en ligne. La femme de Drew, Charlotte, a 34 ans dans le premier épisode, tandis que les parents de Susie Carmichael, Lucy et Randy, ont tous les deux 36 ans. Pendant ce temps, le père de Chuckie Finster, Chas, a 34 ans.

Les parents de Phil et Lil DeVille, Betty et Howie, ont respectivement 33 et 32 ​​ans lors de l’ouverture de l’émission.