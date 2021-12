Danny DeVito reprendrait volontiers son rôle de Batman Returns en tant que pingouin

Nous sommes peut-être sur le point d’avoir une nouvelle vision du Pingouin dans Matt Reeves ‘ Le Batman, mais Danny DeVito serait toujours heureux de revenir dans les nageoires du méchant emblématique qu’il a joué avec une délicieuse méchanceté dans la suite de Tim Burton Le retour de Batman en 1992. Alors que le personnage a pris fin dans le film, DeVito a clairement encore beaucoup d’amour pour l’itération vicieuse du méchant oiseau qui est revenu au personnage pour un nouveau Les méchants de Gotham City série d’anthologies en un coup, et a déclaré qu’il jouerait certainement à nouveau le personnage si Tim Burton le lui demandait.

Danny DeVito est un géant métaphorique d’Hollywood depuis des décennies, avec des performances couvrant des générations avec ses comédies des années 80 accompagnées de tours comme Mathilde et Jumanji : le prochain niveau, ainsi que son passage à long terme dans Il fait toujours beau à Philadelphie. Pour beaucoup cependant, son interprétation du méchant de Batman The Penguin dans la suite basée sur Gotham City de Tim Burton Le retour de Batman est l’un des plus mémorables, surtout si vous étiez l’un de ceux qui étaient présents lorsque le film est sorti il ​​y a un peu moins de 30 ans.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Alors qu’il y avait eu à un moment donné une troisième aventure de Tim Burton pour le Dark Knight, la disparition de Penguin à la fin du deuxième film signifie qu’il était peu probable qu’il ait joué après avoir joué un rôle aussi central dans Le retour de Batman aux côtés de Batman de Michael Keaton et Catwoman de Michelle Pfeiffer, mais nous savons tous maintenant que le temps de Tim Burton avec le Caped Crusader n’a pas progressé et que la franchise Batman a commencé à entrer dans sa période d’accalmie.

S’exprimant dans une interview avec Forbes, DeVito a déclaré qu’il n’aurait aucun problème à revenir jouer le personnage du Pingouin si Tim Burton revenait pour mener à bien sa trilogie de films Dark Knight. L’acteur a commenté :

« J’ai l’impression qu’il n’est pas exclu que le Pingouin revienne un jour, mais tout dépend de Tim, que Tim veuille ou non le faire. Je dirais que cela pourrait être dans les cartes parce que nous ne sommes pas encore morts (rires). Nous pourrions faire une continuation de ce que nous avions dans le passé parce que c’était vraiment un film brillant. Ils m’ont offert cette opportunité et je suis très reconnaissant et j’aimerais le revoir ? Pourquoi pas ! C’était vraiment génial moment pour moi. »

Bien sûr, il serait facile de dire que cela n’arrivera jamais, mais étant donné que nous aurions dit la même chose à propos de voir Michael Keaton revêtir à nouveau le rôle de Batman il y a quelques années à peine, c’est définitivement le moment dans le monde du cinéma de dire que tout est vraiment possible. Avec des multivers, des redémarrages et des chronologies asymétriques qui écartent de nombreuses suites, il pourrait certainement y avoir un intérêt à voir le monde Batman de Tim Burton faire un retour complet, et tandis que le pingouin de DeVito a été vu s’effondrer et mourir dans le film, qui veut dire qu’il n’aurait pas pu être réanimé par son armée aquatique.

Pour le moment, nous verrons le Pingouin ensuite dans Le Batman, joué par Colin Farrell comme une itération de type gangster plus graveleuse qui est plus proche de ses origines de bande dessinée. Le Batman sort en salles en mars 2022.





The Matrix 4 est spectaculaire et jettera le gantelet encore une fois, déclare Cast Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss discutent de leur enthousiasme pour l’histoire d’amour intelligente, intelligente et divertissante qu’est The Matrix Resurrections.

Lire la suite





A propos de l’auteur