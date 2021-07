Les 10 meilleurs films d’action de tous les temps

Le cinéma n’est ni plus ni moins qu’un miroir de la société qui le compose. C’est pourquoi, face à la montée de la violence dans les rues, de nombreux films semblent la mettre en scène. Que ce soit dans les guerres, les mafias ou les conflits de pouvoir, l’usage excessif de la force se manifeste dans des films choquants qui se sont déroulés au fil du temps. Spoiler a fait une sélection et a séparé les neuf meilleurs films d’action qui existent.

Ce genre n’est pas seulement marqué par les fusils, le feu et les coups de feu, mais aussi par histoires profondes qui replace le spectateur dans son contexte. De plus, ces dernières années, ils ont utilisé super effets spéciaux rendre de plus en plus réelles les confrontations qui comportent parfois des explosions.

Ainsi que dans d’autres thèmes, Le cinéma américain s’est historiquement distingué en réalisant les meilleures et les plus violentes productions. Parmi les favoris des fans, il y en a beaucoup, mais les plus appréciés étaient ceux qui avaient un complot derrière qui a piégé les fans du début à la fin.

Les meilleurs films d’action de tous les temps

10-L’Origine (2010)







Réalisateur: Christophe Nolan

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ken Watanabe et Michael Caine.

Un expert dans l’art de s’approprier, pendant le sommeil, les secrets du subconscient d’autrui. L’étrange capacité de Cobb a fait de lui un homme très recherché dans le monde de l’espionnage, mais cela l’a également condamné à être un fugitif et par conséquent à renoncer à mener une vie normale.

9-Le Raid (2014)







Réalisateur: Gareth evans

Acteurs: Iko Uwais, Joe Taslim, Donny Alamsyah, Pierre Gruno et Ray Sahetapy.

A Jakarta, tout le monde sait que dans les bidonvilles de la ville il y a un bâtiment qui sert de refuge aux criminels les plus dangereux d’Indonésie. Malgré cela, un groupe de forces spéciales d’élite tentera de briser ses défenses et de pénétrer ses tripes. Mais l’opération ne se déroule pas comme prévu et la police va se retrouver piégée dans le bâtiment, sans issue possible et entourée de meurtriers et de gangsters.

8-Mad Max : Fury Road (2015)

Réalisateur: Georges meunier

Acteurs: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult et Hugh Keays-Byrne.

Mad Max se retrouve entraîné dans un groupe fuyant à travers le désert dans un War Rig conduit par une impératrice d’élite : Furiosa. Ils s’échappent d’une Citadelle tyrannisée par Immortan Joe, à qui ils ont pris quelque chose d’irremplaçable. Le seigneur de guerre mobilise tous ses gangs et traque les rebelles dans une « guerre sur l’autoroute » à haut régime.

7-Sauvetage du métro 1 2 3 (2009)







Réalisateur: Tony Scott

Acteurs: Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, James Gandolfini et John Turturro.

Un contrôleur du métro de New York nommé Walter Garber fait face à un détournement de voiture par un gang dirigé par Ryder qui prend des passagers en otage. Il existe une énigme que Garber ne peut résoudre et c’est ainsi que les criminels pourront s’échapper pour prendre le contrôle de la mutinerie.

6-Vitesse maximale (1994)







Réalisateur: Jan de Bont

Acteurs: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels et Beth Grant.

L’officier de police de Los Angeles Jack Traven reçoit l’un des plus grands défis de sa carrière : il doit retrouver un terroriste qui a posé une bombe sur un bus de la ville qui explosera s’il ralentit en dessous de 80 km/h.

5-Kill Bill (2003)







réalisateur: Quentin Tarantino

Acteurs: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen et Daryl Hannah.

Un assassin professionnel est attaqué par des membres de son propre gang, qui obéissent aux ordres de Bill, le chef de l’organisation. Il survit à l’attaque, mais reste dans le coma. Elle se réveille quatre ans plus tard dominée par un grand désir de vengeance.

4-Fast and Furious (2001)







Réalisateur: Rob Cohen

Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster et Rick Yune.

Un gang de criminels se consacre au vol de camions dans des voitures de sport. La police décide d’infiltrer un homme dans le monde des courses illégales pour découvrir d’éventuels suspects. Brian entre et rencontre Dominic, le leader absolu et suspect numéro un, mais les choses se compliquent lorsqu’il tombe amoureux de sa sœur.

3-Mission impossible (1996)







Réalisateur: Brian De Palma

Acteurs: Tom Cruise, Emmanuelle Béart, Jon Voight, Jean Reno et Ving Rhames.

Un super espion est choisi pour mener à bien la mission la plus dangereuse avec le maximum d’efficacité possible. Il est accompagné de l’agent Jim Phelps, qui a réuni ses hommes pour participer à la mission : empêcher la vente d’un disque volé contenant des informations secrètes.

2-Dur à tuer (1988)







Réalisateur: John McTiernan

Acteurs: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, Alexander Godunov, Paul Gleason et Reginald VelJohnson.

Un groupe terroriste s’est emparé d’un immeuble de Los Angeles et a pris des personnes en otage. Un seul homme, le NYPD John McClane, parvient à s’échapper. Bien qu’il soit seul et en congé, McClane affrontera les ravisseurs. Il est le seul espoir pour chacun de sauver sa vie.

1-Rambo (1982)







Réalisateur: Ted Kotcheff

Acteurs: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, David Caruso, Jack Starrett, Bill McKinney et Alf Humphreys.

Un vétéran Béret Vert apprend qu’un ancien collègue est décédé au lendemain de la guerre. Quelque temps plus tard, la police l’arrête pour être dans la rue et s’en prend à lui. Puis il se souvient des tortures qu’il a subies au Vietnam et réagit violemment aux forces de sécurité.