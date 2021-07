The Crown : premier regard sur Imelda Staunton dans le rôle d’Elizabeth II

Netflix a présenté une première image de la prochaine saison de « The Crown », dans laquelle Imelda Staunton prendra la place de la lauréate d’un Oscar Olivia Colman pour jouer le rôle de la reine Elizabeth II d’Angleterre, retraçant les événements de la vie de la personnalité politique au cours de sa phase d’âge mûr.

La cinquième saison de « The Crown » mettra en vedette le mandat du Premier ministre John Major, la rupture du mariage entre la princesse Diana et le prince Charles et leur éventuel divorce, ainsi que la mort tragique de Diana en 1997.

Imelda Staunton incarnera le monarque britannique dans les deux dernières saisons de « The Crown », clôturant le cycle commencé par Claire Foy, qui a joué le personnage dans les saisons 1 et 2, tandis que Colman l’a jouée dans les saisons 3 et 4. Del De même, le le reste de la distribution sera également remplacé pour jouer les versions précédentes des personnages que nous avons vus au cours des saisons précédentes.

Imelda Staunton a une grande popularité parmi les fans de la saga « Harry Potter » pour sa performance antagoniste exceptionnelle dans le rôle du professeur Dolores Umbridge, qui a eu un rôle important dans le cinquième volet, « L’Ordre du Phénix », en plus d’avoir un participation à la série « Downton Abbey ».

On attend beaucoup de la performance d’Imelda Staunton dans « The Crown » et des résultats qu’elle pourra obtenir devant la critique. Après tout, Foy a remporté l’Emmy en 2018, tandis que Colman a été nominée deux fois, bien que son expérience antérieure au cinéma et à la télévision ne laisse aucun doute sur la possibilité d’un travail remarquable.

Imelda Staunton offrira au public l’opportunité de présenter de plus près le tempérament et le caractère d’Elizabeth II à l’époque moderne, ou du moins avant d’entrer dans sa vieillesse. La cinquième saison de « The Crown » devrait arriver sur Netflix à un moment inconnu en 2022.