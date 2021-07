Le réalisateur de Luca parle d’une inspiration italienne dans un bonus inédit [Exclusif]

Évadez-vous dans la belle ville balnéaire italienne de Portorosso lorsque Disney et Pixar’s Luca sortira en numérique, 4K Ultra HD, Blu-ray™ et DVD le 3 août. La version vante une variété de fonctionnalités bonus, notamment des fonctionnalités inédites, des scènes supprimées et deux ouvertures alternatives.

Pour célébrer la sortie de Luca en vidéo, nous avons votre premier aperçu exclusif d’une fonctionnalité bonus du disque. Dans le clip bonus exclusif, intitulé « Enrico’s Home », le réalisateur Enrico Casarosa explique comment Luca a été inspiré par son enfance en Italie. Et l’équipe artistique raconte comment le film s’est particulièrement inspiré des Cinque Terre, le long de la Riviera italienne ! Les cinéastes voulaient dépeindre l’essence de l’Italie avec ce film – les montagnes, la mer, les grandes collines et l’architecture. Ils ont même fait un voyage de recherche dans le pays pour s’assurer qu’ils pouvaient apporter ce sentiment de spécificité et l’ambiance ligure à l’arrière-plan du film.

Situé dans une ville balnéaire de la Riviera italienne, Luca de Disney et Pixar raconte l’histoire d’un jeune garçon qui passe un été inoubliable. Luca partage ses incroyables aventures avec son ami Alberto, mais leur plaisir est menacé par un secret bien gardé : ce sont des monstres marins venant d’un monde caché sous la surface de l’eau.