Saluez l’esprit durable du ‘Verse avec ce nouveau’ Firefly-Artbook ‘brillant

Les Browncoats avec des inclinations créatives seront ravis d’apprendre qu’un nouveau livre d’art de luxe « Firefly » est maintenant sur les étagères pour les fans de la série western de science-fiction 2002 créée par Joss Whedon. .

Pesant plus de trois livres, le « Firefly-Artbook: A Visual Celebration of Joss Whedon’s Swashbuckling », organisé par Printed in Blood et publié par la société londonienne Titan Books, est enrichi de 208 pages d’œuvres d’art inédites inspirées en saluant l’héritage de l’émission télévisée primée aux Emmy Awards.

Ce livre de table basse au format haut de gamme et aux pages sur papier glacé contient une collection de 120 œuvres d’art inédites et exclusives dans divers supports, élaborées par une liste internationale d’artistes professionnels, d’illustrateurs, d’artistes conceptuels, d’artistes de bandes dessinées et de graphistes.

Firefly – Artbook: Une célébration visuelle du swashbuckling de Joss Whedon. 40 € chez Amazon.

Le livre comprend des pièces d’artistes en vedette tels que Joe Corroney, Rian Hughes, John J Hill, Sandra Kamenz, Angel Onofre, Stephen Sampson (The Dark Inker), Liza Shumskaya et Angel Trancon.

Découvrez un échantillon de six pages du « Firefly- Artbook: A Visual Celebration of Joss Whedon’s Swashbuckling » Verse, disponible dès maintenant.

Image 1 sur 3 Le Firefly-Artbook de Titan Books présente l'art incroyable de la franchise de science-fiction bien-aimée. (Crédit d'image: Titan Books) Image 2 sur 3 Le Firefly-Artbook de Titan Books présente l'art incroyable de la franchise de science-fiction bien-aimée. (Crédit d'image: Titan Books) Image 3 sur 3 Le Firefly-Artbook de Titan Books présente l'art incroyable de la franchise de science-fiction bien-aimée. (Crédit d'image: Titan Books)

Des portraits de personnages intelligents, des couvertures de faux livres dynamiques et des concepts d’affiches, aux scènes d’action emblématiques, aux affiches recherchées à l’ancienne et aux rendus nostalgiques de Serenity, chaque artiste contributeur offre des œuvres d’art personnelles qui apposent leur propre empreinte sur le coloré « Firefly » univers.

