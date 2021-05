Conor McGregor était plombier vivant avec des parents avant de devenir l’athlète le mieux payé du monde

aquanova Coffret cadeau de 200 ml de bâtonnets parfumés Conor Bois de Cèdre - Beige

Conor Bois de C.èdre bâtons de parfum d'Aquanova. Ce coffret cadeau se compose d'un magnifique support durable en pierre naturelle, d'un flacon en verre avec parfum et de 3 bâtonnets. L'huile parfumée végétale et biologique, y compris le flacon, est placée dans le support et dure environ 3 mois avant de devoir être remplacée. Les bâtonnets sont fabriqués à partir d'une fibre spéciale à base de coton et de térylène, ce qui assure une distribution maximale du parfum et n'a pas besoin d'être retourné, comme c'est le cas avec les bâtons parfumés classiques. Le parfum est boisé, délicat et chaleureux. Les bâtonnets de parfum s'intègrent bien avec le reste de la collection Conor et sont livrés dans un coffret cadeau de luxe.