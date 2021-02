L’épouse de Gabbi Tuft: Qui est Priscilla Tuft?

Gabbi Tuft, qui a combattu à la WWE sous le nom de «Tyler Reks», remercie sa femme Priscilla de l’avoir soutenue après sa sortie en tant que transgenre.

La lutteuse née à San Francisco a publié une longue déclaration sur les médias sociaux en parlant des derniers mois qu’elle a qualifiés de «parmi les plus sombres de ma vie», alors qu’elle acceptait sa véritable identité.

Tuft parlera de son voyage dans une interview le 5 février. Elle sera rejointe par sa femme Priscilla, qui a été une source de force et de soutien alors que Tuft a pris la décision de sortir au cours de 2020.

Qui est la femme de Gabbi Tuft, Priscilla Tuft?

Tuft a expliqué comment elle avait eu des pensées suicidaires avant de parler à sa femme. En le disant à Priscilla, le couple a pris la décision d’embrasser la véritable identité de Tuft et Priscilla a immédiatement soutenu.

Dans une autre déclaration à propos de l’interview à venir, un porte-parole a déclaré que l’ancien lutteur a attendu toute une vie pour sortir: « C’est un personnage qu’elle cache dans le silence bruyant de son âme depuis son enfance », indique le communiqué.

Tous les yeux sont rivés sur Tuft alors qu’elle fait cette courageuse révélation, mais on en sait peu sur sa femme qui se tient à ses côtés pendant ce voyage passionnant.

Voici tout ce que nous savons sur la femme de Gabbi Tuft et leur relation, qui s’étend sur plus de deux décennies.

Priscilla et Gabbi sont mariés depuis 2002.

Priscilla et Gabbi Tuft se sont mariés en juillet 2002 alors que Priscilla avait 21 ans. Le couple était des amoureux du lycée qui étaient sortis ensemble depuis 5 ans avant de se marier.

Priscilla dit que le couple n’a partagé son premier baiser que le jour de leur mariage et n’avait jamais eu d’autres partenaires avant de se rencontrer à l’adolescence.

Dans une histoire Instagram sur la transition de Tuft, elle a qualifié cette révélation de «changement le plus crucial» de leurs 23 ans ensemble.

Tuft a grandement remercié sa femme d’avoir soutenu sa transition, et a même publié un Instagram sincère dédié à Priscilla juste un jour avant de sortir en disant: «Je t’aime P, jusqu’à ce que mon dernier souffle … et ensuite je te retrouverai.»

Elle est la mère de la fille de Gabbi.

Le couple partage une fille de 9 ans, Mia, née en novembre 2011. Priscilla est une mère adoratrice qui partage régulièrement des clichés de sa fille.

Mia a également été une raison majeure derrière la décision de Gabbi de se retirer de la lutte professionnelle en 2014, car elle voulait passer plus de temps avec leur jeune fille.

Cette famille très unie s’est ralliée à Tuft pendant sa transition, Gabbi a partagé une anecdote sur la réaction de sa fille à son coming-out.

«J’ai peur que les gens se moquent de moi et que cela puisse vous affecter», a déclaré Tuft. «Et elle se penche pour me faire le plus gros câlin et elle dit:« Papa, je ne me moquerai jamais de toi. «

Elle est culturiste et experte en fitness.

Gabbi Tuft n’est pas le seul membre de la famille à pouvoir emballer One Punch.

Priscilla et Gabbi ont cofondé Body Spartan, une plate-forme de fitness, et Priscilla y publie régulièrement du contenu d’entraînement basé sur ses précédents entraînements de musculation.

Elle est également l’auteur de deux livres électroniques, d’un livre audio et d’une nutritionniste pour huit programmes de conditionnement physique distincts. Sa bio Instagram indique également qu’elle est une guérisseuse Reiki et propose des sessions en ligne aux clients.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.