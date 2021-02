EA confirme le prochain « Battlefield » pour plus tard cette année

Clarins ANTI-RIDES FERMETÉ PEAUX SÈCHES Régénère, Atténue les rides dues aux années

Très fine, la crème anti rides ClarinsMen aux extraits énergisants d'Herbe à Bison et de Galanga de Chine lifte et raffermit là où il faut. De plus ce soin du visage contribue à neutraliser les agents polluants nocifs pour la peau. Cette crème s'applique après Nettoyant Visage. Texture non grasse, fini mat et